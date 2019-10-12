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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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“VOLEVO COMPRARE LA LAZIO MA…” – NON PERDETEVI OGGI POMERIGGIO DA LIORNI (RAI1,16.40) IL RACCONTO DEL VINCITORE DI 35 MILIONI DI EURO AL SUPERENALOTTO: "MI SENTO SOLO. VIVO IN UN COMPRENSORIO CON LA VIGILANZA. A MIO FIGLIO HO DOVUTO METTERE UNA GUARDIA DEL CORPO. NON STO PIÙ NEL PAESE DOVE ERO PRIMA PERCHE'..." – IL SOGNO REALIZZATO, IL RIMPIANTO, LA SPESA PIU’ PAZZA, IL CONSIGLIO AL VINCITORE DI LODI…
PER ZINGARETTI L'UMBRIA SARÀ COME L'OHIO. UN VERO BANCO DI PROVA PER IL FUTURO DEL CENTROSINISTRA E DELLA POLITICA ITALIANA – IERI IL SEGRETARIO PD A ‘OTTO E MEZZO’ HA PROPOSTO DI “TRASFORMARE IL PATTO PD-M5S IN UNA ALLEANZA ANTI-SALVINI” - MA LA STRADA SARÀ LUNGA E DIFFICILE: "L'ALLEANZA È COMPLICATA, PER NOI E PER LORO. MA SOLO COSÌ SI VINCE. CHE VOGLIAMO FARE? PERDERE E REGALARE L'ITALIA A SALVINI?" - VIDEO
C'È QUALCOSA DI NUOVO NELL'ARIA, ANZI DEL VECCHIO - IL MILIARDARIO SPIEGA A ''BUSINESS INSIDER'' IL SUO PIANO IN MEDIOBANCA: GLI UTILI VANNO INVESTITI IN ACQUISIZIONI, BISOGNA CRESCERE SEMPRE, COME HANNO FATTO INTESA, ARNAULT, E OVVIAMENTE LUXOTTICA. NON FARE COME NAGEL E ASPETTARE IL DIVIDENDO A FINE ANNO - NAGEL NEL PIANO INDUSTRIALE POTREBBE NON PREVEDERE PIÙ LA DISMISSIONE DEL 3% DI GENERALI. IN QUEL CASO DEL VECCHIO POTREBBE SPINGERLO A…
ROTOLANDO VERSO MIFSUD- LA VERSIONE DI MOSCA SUL RUSSIAGATE CON YURI SAYAMOV, EX COLLABORATORE DEL PROFESSORE SVANITO NEL NULLA: "TEMO PER LA SUA SICUREZZA. UNA SPIA? IMPROBABILE. LUI TRAMITE CON IL CREMLINO? IRREALISTICO. E’ UNA BATTAGLIA TUTTA INTERNA AGLI USA FRA REPUBBLICANI E DEMOCRATS. PER COPRIRLA ANCORA UNA VOLTA GLI AMERICANI HANNO GIOCATO LA “CARTA RUSSA” - LINK CAMPUS? ERO PRESENTE ALL'ACCORDO FIRMATO A MOSCA, C'ERANO..."
"IL CALCIO JAZZ DEL MANCIO PER CANCELLARE I PEGGIORI DIECI ANNI NELLA STORIA AZZURRA – SCONCERTI: "ABBIAMO USATO DURAMENTE E POI ESAURITO L’ULTIMA GRANDE GENERAZIONE DI FUORICLASSE, QUELLA DI PIRLO, TOTTI, DEL PIERO, BUFFON. MA ORA È CAMBIATA LA MENTALITÀ DI CHI CI GUIDA. MANCINI HA SCELTO SOLO GIOCATORI TECNICI. SOLO 4 UOMINI ADDETTI ALLE MARCATURE E GLI ALTRI HANNO IL COMPITO DI IMPROVVISARE DENTRO UNO SPARTITO ESATTO"
CAFONALINO DEL “PREMIO AMERICA” - DI TUTTO E DI PIÙ TRA GLI OLTRE 300 NOMI NELLA LISTA ALL’INGRESSO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER LA CERIMONIA: MANCAVA SOLO EFE BAL - PREMIATI IL PRESIDENTE DELLA RAI, MARCELLO FOA, IL PRINCIPE EMANUELE FILIBERTO, CARLO CRACCO E UN BARBUTISSIMO MANUEL AGNELLI, BRUNELLO CUCINELLI E L’ORMAI EX ATTORE DANNY QUINN - DA DE LAURENTIIS A GABRIELLINA GIAMMANCO, ECCO CHI C’ERA - FOTOGALLERY
ALT! MANGIARE VERDURE CRUDE UCCIDE BATTERI INTESTINALI INDISPENSABILI PER IL NOSTRO ORGANISMO – DOPO ANNI IN CUI IL “RAW FOOD” È DIVENTATO DI MODA SULLE TAVOLE DI OGNI SALUTISTA CHE SI RISPETTI, ORA UN GRUPPO DI RICERCATORI AMERICANI HA SCOPERTO CHE LA VERDURA CRUDA MUTA IL NOSTRO MICROBIOMA: UN CAMBIAMENTO A RISCHIO DI…
IL VIAGRA ALLUNGA (PURE) LA VITA – UN TEMA DI RICERCATORI CALIFORNIANI HA SCOPERTO CHE LA PILLOLA BLU È UTILE ANCHE NEL TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO: UNITO A UN FARMACO IMMUNOSTIMOLANTE, DILATA I VASI SANGUIGNI E AIUTA LE CELLULE STAMINALI DEL SANGUE PRODOTTE NEL MIDOLLO A ENTRARE IN CIRCOLAZIONE IN MODO DA ESSERE CATTURATE PIÙ FACILMENTE…