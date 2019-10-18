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Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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CHE LUFTHANSIA: PATUANELLI SCARICA I TEDESCHI CHE PIACCIONO A BENETTON, IL GOVERNO CONTINUA A PUNTARE SU DELTA. NON C'È TEMPO PER INIZIARE UNA NUOVA TRATTATIVA CON UN ALTRO VETTORE, I 350 MILIONI PUBBLICI APPENA SGANCIATI (DOPO I 900 Già VERSATI) BASTANO A MALAPENA PER SEI MESI - TUTTI I NODI ANCORA APERTI DELLA TRATTATIVA
“CHI HA SCRITTO IL PEZZO ERA COSI’ PIPPA CHE DA PICCOLO FINIVA SEMPRE IN PORTA?”- I CALCETTARI INSORGONO CONTRO 'ROLLING STONE' CHE STRONCA "I MAMMIFERI FLACCIDI" CHE GIOCANO A CALCETTO: “NULLA TESTIMONIA MEGLIO L’IDEA DEL PUNTO MORTO A CUI È ARRIVATA LA STORIA UMANA” – COMMENTO DA INCORNICIARE: “SI PUO' SUONARE LA CHITARRA SENZA ESSERE GILMOUR E SI PUO' GIOCARE A CALCETTO SENZA ESSERE MESSI. SI CHIAMA POESIA, ROMANTICISMO, STRONZAGGINE. SO SOLO CHE E' BELLISSIMO…”
CAFONALINO – IL PRIMO RED CARPET DELLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA VA IN SCENA AL TEATRO DELL'OPERA CON L’ANTEPRIMA DEL FILM ‘LA PRIMA DONNA’ DI TONY SACCUCCI - IN PRIMA FILA IL CAPO DELLA POLIZIA FRANCO GABRIELLI CON LA MOGLIE TITTI POSTIGLIONE, ALESSANDRO PROFUMO E CONSORTE, VESPA CON LA MOGLIE, MADIA, FRANCESCA REGGIANI, MAITE BULGARI E MARIO SECHI...
UNA SOTTILE VENDETTA – LA DIVERTENTE STORIA DIETRO IL PALAZZO PIÙ SOTTILE DI BEIRUT CHE NEL SUO PUNTO PIÙ STRETTO NON SUPERA I 60 CENTIMETRI: LA COSTRUZIONE RISALE AGLI ANNI ’50 ED È IL FRUTTO DI UNA FAIDA TRA FRATELLI CHE SI CONTENDEVANO UN PEZZO DI TERRA LASCIATO IN EREDITÀ DAL PADRE – UNO DEI DUE, SCONTENTO DELLA DIVISIONE, LO COSTRUÌ PER IMPEDIRE ALL’ALTRO LA…(VIDEO)
IL VIAGRA ALLUNGA (PURE) LA VITA – UN TEMA DI RICERCATORI CALIFORNIANI HA SCOPERTO CHE LA PILLOLA BLU È UTILE ANCHE NEL TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO: UNITO A UN FARMACO IMMUNOSTIMOLANTE, DILATA I VASI SANGUIGNI E AIUTA LE CELLULE STAMINALI DEL SANGUE PRODOTTE NEL MIDOLLO A ENTRARE IN CIRCOLAZIONE IN MODO DA ESSERE CATTURATE PIÙ FACILMENTE…