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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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TUTTI SAPEVANO? – IL DOCUMENTO SEGRETO STILATO NEL 2014 SUL RISCHIO CROLLO DEL PONTE MORANDI ERA ARRIVATO ANCHE SULLA SCRIVANIA DI GRAZIANO DELRIO? DEL PROBLEMA DI STATICITÀ DEL VIADOTTO SUL POLCEVERA SI DISCUSSE IN UN CDA DI ASPI A CUI PARTECIPAVA UN RAPPRESENTANTE DELL’ALLORA MINISTRO DEI TRASPORTI. IL GOVERNO RENZI IGNORÒ GLI ALLARMI E…
CHI VIVENDI VEDRÀ – SALTA IL TENTATIVO DI ACCORDO TRA MEDIASET E BOLLORÈ: C’È TEMPO FINO AD OGGI PER UNA CONCILIAZIONE SUL RICORSO PRESENTATO DAI FRANCESI SULLO STATUTO DELLA NUOVA HOLDING OLANDESE - IL FINANZIERE BRETONE SI ERA MOSTRATO DISPONIBILE A VENDERE PARTE DEL 28,8% DEL BISCIONE, MA…
DENTE PER DENTE - CON LA CRISI ECONOMICA, MOLTI ITALIANI NON RIESCONO A PERMETTERSI LE CURE ODONTOIATRICHE PER LE PROTESI E IMPIANTI ALL’AVANGUARDIA - E INIZIANO A RIAPPARIRE LE DENTIERI LOW COST, QUELLE DA INFILARE NEL BICCHIERE CON LA PASTIGLIA…
IL SESSO SECONDO ANTONIO CONTE: "IN PERIODO DI COMPETIZIONE, IL RAPPORTO NON DEVE DURARE A LUNGO, BISOGNA FARE IL MINOR SFORZO POSSIBILE, QUINDI RESTANDO SOTTO LA PARTNER” – IL TECNICO DELL’INTER SI CONFESSA AL MAGAZINE DELL’EQUIPE: “NON SONO UN LECCACULO. IL MIO MODO DI ESSERE MI PORTERÀ A CHIUDERE PRESTO LA CARRIERA PERCHÉ… - LA LETTERA MINATORIA ALL’EX CT E’ STATA SPEDITA DA FIRENZE…
OH CHE BEL CASTELL – IN CATALUNYA RESISTE LA TRADIZIONE SECOLARE DEI CASTELLERS, LA SPETTACOLARE COSTRUZIONE DI VERE E PROPRIE TORRI UMANE - UOMINI, DONNE E BAMBINI SFIDANO LE LEGGI DELLA FISICA PER COSTRUIRE LA TORRE PIÙ ALTA: TUTTI POSSONO ENTRARE IN UN “COLLES”, L’IMPORTANTE È L’ALLENAMENTO COSTANTE E LO SPIRITO DI SQUADRA – QUAL È LA TECNICA PER ALZARE UNA TORRE E QUALI SONO GLI SPETTACOLI IMPERDIBILI - VIDEO
CERTE "EMOZIONI" SO' DOLORI PER I FREGNONI - MELANIA RIZZOLI: “LA TEMPESTA EMOTIVA È TIPICA DI QUELLE PERSONE INSTABILI CHE OSCILLANO RAPIDAMENTE TRA SERENITÀ E FORTE TRISTEZZA, TRA LITI E RICONCILIAZIONI - L'ASPETTO PIÙ PREOCCUPANTE DEL DISTURBO BORDERLINE È CHE LABILITÀ EMOTIVA E GESTIONE DELLA RABBIA VANNO DI PARI PASSO. TALI PERSONALITÀ DISTURBATE HANNO SEMPRE RELAZIONI PERSONALI CAOTICHE, VIVENDO NELLA COSTANTE PAURA DI…”