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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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FLASH! - MA AVETE NOTATO CHI METTEVA ‘’TIMES’’ IN FONDO AI 20 PERSONAGGI CHE CAMBIERANNO IL MONDO NEL 2020? FOSSI NELLA MELONI TOCCHEREI FERRO: QASSEM SOLEIMANI...
DEL VECCHIO, ER MEJO PAPERONE – IL 2019 PER IL PATRON DI "LUXOTTICA" È STATO UN ANNETTO MICA MALE: 23,9 MILIARDI, 5 IN PIÙ DEL 2018 – TUTTI I SUOI INVESTIMENTI (DALL’IMMOBILIARE A GENERALI A MEDIOBANCA) GLI HANNO DATO SODDISFAZIONE – GLI AGNELLI SUPERANO PESSINA AL SECONDO POSTO. MA L'ASSO PIGLIATUTTO DELLA BORSA È LO STATO - IL BOOM DELLE PARTECIPATE E CDP...
"SI È DRIZZATA PURE LA CODA?” – LA FOTO DI DILETTA A MIAMI PER IL CAPODANNO SCATENA I PIPPAROLI DI INSTAGRAM - "CHIAPPA TIGRATA", COMMENTA UN FOLLOWER INCANTATO DAL LATO B DELLA LEOTTA, AVVOLTO DA UN PAIO DI SHORTS ANIMALIER. NON POTEVA MANCARE ANCHE QUALCHE COMMENTO SUL DÉCOLLETÉ DELLA CONDUTTRICE: "LE BOE SONO TRE" – LA CHIOSA DI UN ONANISTA DOC: "DIREZIONE 2020? NO, DIREZIONE CECITÀ"
CAFONALINO DEI “PEZZI UNICI” - AL TEATRO OFF/OFF LA PROIEZIONE DELL’ULTIMA PUNTATA DELLA FICTION DI RAI UNO TRA GLI APPLAUSI E LA COMMOZIONE DELLA REGISTA CINZIA TH TORRINI E DEL CAST – C’ERANO TUTTI: CASTELLITTO E LE SCINTILLANTI MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARO – ASSENTE SOLTANTO GIORGIO PANARIELLO PER MOTIVI DI LAVORO
PERCHÉ IL CIBO IN AEREO PERDE SAPORE? È TUTTA UNA QUESTIONE DI NASO E PRESSIONE. E POI È MEGLIO RINUNCIARE ALLO CHAMPAGNE - TRA I FATTI BIZZARRI? IL RUMORE RENDE PIÙ INTENSO IL GUSTO DEL POMODORO MATURO E NON È CASUALE IL DATO SECONDO CUI SUGLI AEREI IL SUCCO DI POMODORO E IL BLOODY MARY SIANO ORDINATI PIÙ SPESSO DI QUANTO ACCADA A TERRA