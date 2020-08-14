FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE

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MASSIMILIANO PARENTE: “IL VIRUS SIAMO NOI, TWITTA FIORELLA MANNOIA, LINKANDO UN ARTICOLO DELLA STAMPA DOVE SI DICE CHE IN KENYA SONO NATI 140 CUCCIOLI DI ELEFANTI GRAZIE ALLA TRANQUILLITÀ DOVUTA ALL’ASSENZA DI TURISTI NEL PARCO - SE IL VIRUS SIAMO NOI BISOGNA TENER PRESENTE CHE IL 90% DELLE SPECIE ANIMALI SI SONO ESTINTE PRIMA DELLA COMPARSA DELL’UOMO, E SENZA UN ASTEROIDE CHE NE ANNIENTAVA IL 70% (SESSANTASEI MILIONI DI ANNI FA) OGGI C’ERANO ANCORA I T-REX E NON FIORELLA MANNOIA…”

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“IL CALCIO ITALIANO È SCESO DI UN GRADINO” - MARIO SCONCERTI: “È SCESO IL LIVELLO DEL CAMPIONATO. DA UNA DECINA DI ANNI LA VERA CRISI ITALIANA È NELLE IDEE DI CALCIO E IN CHI DEVE PRODURLE. NON ABBIAMO PIÙ INSEGNANTI ALL'ALTEZZA E MANCA UNA VECCHIA SCUOLA CHE LI SAPPIA COSTRUIRE. RAPPRESENTIAMO IL FALLIMENTO STESSO DI COVERCIANO, ORMAI DA RIVEDERE NELLA DURATA DEI SUOI CORSI, NELLA DEMOCRAZIA DELLE ISCRIZIONI E NELLA PROFONDITÀ DEI TESTI. E SOPRATTUTTO NELLA RIGIDITÀ DELLE SUE ASSOCIAZIONI CORPORATIVE”

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