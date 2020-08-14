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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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MASSIMILIANO PARENTE: “IL VIRUS SIAMO NOI, TWITTA FIORELLA MANNOIA, LINKANDO UN ARTICOLO DELLA STAMPA DOVE SI DICE CHE IN KENYA SONO NATI 140 CUCCIOLI DI ELEFANTI GRAZIE ALLA TRANQUILLITÀ DOVUTA ALL’ASSENZA DI TURISTI NEL PARCO - SE IL VIRUS SIAMO NOI BISOGNA TENER PRESENTE CHE IL 90% DELLE SPECIE ANIMALI SI SONO ESTINTE PRIMA DELLA COMPARSA DELL’UOMO, E SENZA UN ASTEROIDE CHE NE ANNIENTAVA IL 70% (SESSANTASEI MILIONI DI ANNI FA) OGGI C’ERANO ANCORA I T-REX E NON FIORELLA MANNOIA…”
“IL CALCIO ITALIANO È SCESO DI UN GRADINO” - MARIO SCONCERTI: “È SCESO IL LIVELLO DEL CAMPIONATO. DA UNA DECINA DI ANNI LA VERA CRISI ITALIANA È NELLE IDEE DI CALCIO E IN CHI DEVE PRODURLE. NON ABBIAMO PIÙ INSEGNANTI ALL'ALTEZZA E MANCA UNA VECCHIA SCUOLA CHE LI SAPPIA COSTRUIRE. RAPPRESENTIAMO IL FALLIMENTO STESSO DI COVERCIANO, ORMAI DA RIVEDERE NELLA DURATA DEI SUOI CORSI, NELLA DEMOCRAZIA DELLE ISCRIZIONI E NELLA PROFONDITÀ DEI TESTI. E SOPRATTUTTO NELLA RIGIDITÀ DELLE SUE ASSOCIAZIONI CORPORATIVE”
FRANCA FOREVER – PAOLO ISOTTA: “LE ESPRESSIONI E LE MASCHERE FACCIALI DI FRANCA VALERI, I SUOI TONI DI VOCE, SONO IRRAGGIUNGIBILI” – “DI QUESTA DONNA COLTISSIMA IL CRETINO SEMBRA ESSERE UN NEMICO: ELLA HA COME UN IMPERATIVO TEOLOGICO A COMBATTERLO. INSOMMA: È STATA UN GENIO, E IL MONDO CON LA SUA MORTE È DIMINUITO DI VALORE” – LE FOTO DELLA CAMERA ARDENTE AL TEATRO ARGENTINA – VIDEO: LA SCENA STRACULT DA "TOTO' A COLORI"
TERNI A LOTTO - SCATTANO GLI ARRESTI DOPO CHE UN 30ENNE TERNANO E’ STATO TROVATO IN FIN DI VITA DOPO UN'OVERDOSE CAUSATA DALLA DROGA DELLO STUPRO - FERMATE QUATTRO PERSONE: I FESTINI A CASA, I 30MILA EURO IN DUE MESI PER COMPRARE 300 GRAMMI DI COCAINA, I BONIFICI SUI CONTI ESTERI, IL RUOLO DI UN FACOLTOSO 55ENNE MOLTO NOTO IN CITTA’…
SAPETE DI QUANTE ORE DI SONNO AVETE REALMENTE BISOGNO? I MEDICI RACCOMANDANO DA 7 A 9 ORE DI SONNO A NOTTE, MA È DEL TUTTO PERSONALE LA QUANTITÀ DI TEMPO DA SPENDERE A LETTO PER SENTIRSI RIPOSATI – IL PRIMO PASSO È INDIVIDUARE IL NOSTRO CRONOTIPO: TUTTI ABBIAMO UNA PIANIFICAZIONE INTERNA CHE CI FARÀ SENTIRE PIÙ O MENO RIPOSATI SE CI SVEGLIANO PIU' O MENO PRESTO – RICORDATE ANCHE CHE LA QUANTITÀ DI SONNO NECESSARIO CAMBIA ANCHE IN BASE ALL’ETÀ E…