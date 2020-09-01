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BIANCONERI IN ROSSO - LA JUVE È UN MACIGNO PER I CONTI EXOR, E COSTA UNA PERDITA DA 69 MILIONI - IL TWEET PERFIDO DI ZILIANI: ''HANNO LA SQUADRA PIÙ VECCHIA, PIÙ COSTOSA E MENO VINCENTE D’EUROPA (NULLA NELL’ULTIMO QUARTO DI SECOLO), COMPRANO A 90 HIGUAIN, A 117 RONALDO, A 85 DE LIGT, STRAPAGANO SCARTINE COME RABIOT, RAMSEY E DANILO, EPPURE TUTTI DICONO CHE SONO COSÌ BRAVI. COME AGNELLI E PARATICI, NESSUNO''
CAFONALINO DEI DUE MONDI – IL PREMIO CARLA FENDI CONSEGNATO A SPOLETO ALL’INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL CORONAVIRUS – IL RICONOSCIMENTO AL TERMINE DEL CONCERTO CON CUI RICCARDO MUTI HA CONCLUSO IL FESTIVAL - A FARE GLI ONORI DI CASA MARIA TERESA VENTURINA FENDI: TRA IL PUBBLICO, MARIA ROSARIA OMAGGIO E MARCO TONELLI, OLTRE AL DIRETTORE ARTISTICO USCENTE GIORGIO FERRARA E ALLA NUOVA DIRETTRICE MONIQUE VEAUTE CHE GUIDERA' LA MANIFESTAZIONE PER I PROSSIMI 5 ANNI...
TERRAPIATTISTI IN ALTO MARE – L’ODISSEA SICILIANA DI DUE SVALVOLATI VENEZIANI CHE IN PIENO LOCKDOWN HANNO PROVATO AD ARRIVARE A LAMPEDUSA PER CONSTATARE CON I PROPRIO OCCHI LA "FINIS TERRAE": MA GLI SCEMI DA TERMINI IMERESE SBAGLIANO ROTTA (USANDO UNA BUSSOLA, BANDITA DALLE LORO TEORIE) E ARRIVANO STREMATI A USTICA – RINTRACCIATI DALLE AUTORITA MARITTIME, FUGGONO DALLA QUARANTENA, PRENDONO IL LARGO, MA…
DOVE NON AMMAZZA IL COVID, CI PENSA LA RECESSIONE - INDIA, BRASILE, REGNO UNITO REGISTRANO CROLLI RECORD DEL PIL. L'AUSTRALIA HA IL SEGNO MENO PER LA PRIMA VOLTA IN 30 ANNI. INDOVINATE CHI È L'UNICA AD AVER EVITATO LA RECESSIONE? LA CINA, IL PAESE DA CUI TUTTO È PARTITO, E CHE ORA È DIVENTATA DAVVERO LA LOCOMOTIVA PRODUTTIVA GLOBALE