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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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ESSELUNGA APRE UNO STORE A GENOVA DOPO UN'ATTESA DI 36 ANNI - IL FONDATORE CAPROTTI FECE IL PRIMO TENTATIVO NELL'84. LA BUROCRAZIA FRENAVA – ORA IL GRUPPO LEADER DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE DARÀ LAVORO A 134 PERSONE, DELLE QUALI 112 DEL TERRITORIO LIGURE – IL GOVERNATORE TOTI: “IL REGALO LO FACCIAMO AL LIBERO MERCATO E AL CARRELLO DELLA SPESA DEI GENOVESI”
“VE LA IMMAGINATE ANGELA MERKEL PRESENTARE UN LIBRO CHIAMATO "PERCHÉ LA GERMANIA AMÒ ADOLF HITLER"? – BRUNO VESPA APPARECCHIA UNA TAVOLATA DI CENTRODESTRA PER LA PRESENTAZIONE DEL SUO NUOVO LIBRO, CON SALVINI, MELONI E BERLUSCONI – DEL TOMO PARLA SOLO L’EDITORE DI FATTO, CIOÈ SILVIO, IN COLLEGAMENTO DALLA VILLA IN PROVENZA. PER IL RESTO È STATA L'ENNESIMA OCCASIONE PER VEDERE IL CENTRODESTRA DIVISO SU COME COMPORTARSI SE CADESSE CONTE...
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
“IL VACCINO PFIZER INDUCE REAZIONI PIÙ FORTI DEI VACCINI SOLITI: LA METÀ DELLE PERSONE PROVA MAL DI TESTA, FEBBRE E BRIVIDI, CHE SI RISOLVONO IN 24 ORE” - L’IMMUNOLOGO GUIDO FORNI: “NEL CASO DI PERSONE ALLERGICHE LE REAZIONI POSSONO ESSERE PIÙ INTENSE: UN ABBASSAMENTO DI PRESSIONE, UNO SVENIMENTO, DISTURBI CONTROLLABILI NELLA SEDE ADATTA E CON ALCUNI FARMACI - UN'EFFICACIA DEL 95%? TEORICAMENTE SÌ, MA BISOGNERÀ VEDERE QUELLA REALE E QUANTO DURERÀ NEL TEMPO…”