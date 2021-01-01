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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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ACQUISIZIONE DA TIFFANY - LVMH COMPRA L’ORO DELLA MAISON AMERICANA CON LO “SCONTO” DI 430 MILIONI - IL GRUPPO DEL LUSSO DI ARNAULT, CHE GIÀ POSSIEDE DIOR, LOUIS VUITTON, FENDI, BULGARI, CELINE, GIVENCHY E LORO PIANA, HA STACCATO UN ASSEGNO DA 15,8 MILIARDI DI DOLLARI - CON L’INGRESSO DEI FRANCESI, LASCIA IL MANAGER ITALIANO BOGLIOLO, CHE NEGLI ULTIMI TRE ANNI HA RILANCIATO IL GIOIELLIERE DI NEW YORK...
CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
“SERVONO PIÙ DOSI, CON QUELLE PREVISTE RISCHIAMO DI IMMUNIZZARE SOLO IL 20% DELLA POPOLAZIONE” - IL VICEMINISTRO ALLA SALUTE SILERI AVVERTE: “L’AUTORIZZAZIONE DEL VACCINO DI ASTRAZENECA PORTEREBBE NEL SEMESTRE 40 MILIONI DI DOSI, E UN POTENZIALE DI VACCINAZIONE PER 20 MILIONI DI PERSONE. POTREMMO ESSERE FUORI DALL’EMERGENZA GIÀ PER L’AUTUNNO. LA MACCHINA PERÒ NON PUÒ PERMETTERSI ERRORI…”