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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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CAFONALINO – DAL MINISTRO SPADAFORA CON MASCHERINA A QUADRETTI A MICHELE PLACIDO, IL CANOTTIERI ROMA TORNA ALLA VITA DOPO IL LOCKDOWN CON LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO SUI 100 ANNI DEL CIRCOLO (CHE ANNOVERA TRA I SUOI ISCRITTI ANCHE IL PREMIER CONTE) – IN PLATEA L'EX CANOTTIERE BISTECCONE GALEAZZI, ANDREA VIANELLO E L’EX PENTATLETA DANIELE MASALA
“MI HA LASCIATO PERCHE’ NON LE REGALAVO PIU’ I TULIPANI” - LO SFOGO DELL’EX FIDANZATO DI NOEMI LETIZIA, LUIGI OLIVA: “STAVAMO PIANIFICANDO DI ANDARE A VIVERE INSIEME, DI SPOSARCI, ALLARGARE LA FAMIGLIA. INVECE SI È SENTITA TRASCURATA. È BASTATO CHE INDIRIZZASSI LE MIE ATTENZIONI SUL LAVORO PER FARLA INFURIARE. E IO L’HO PROVOCATA, LO AMMETTO: VOLEVO METTERLA ALLA PROVA E COSÌ LE HO DETTO DI..."
IL COVID È LA CAUSA DIRETTA DI MORTE NELL’89% DEI POSITIVI - MENTRE PER IL RESTANTE 11% IL DECESSO È DOVUTO A MALATTIE CARDIOVASCOLARI (4,6%), TUMORI (2,4%), MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO (1%), DIABETE (0,6%), DEMENZE E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (0,6% E 0,5%) - LO RILEVA IL RAPPORTO ISTATI BASATO SULLE INFORMAZIONI RIPORTATE DAI MEDICI IN 4.942 SCHEDE DI MORTE…