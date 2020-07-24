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CAFONALINO - “AHÒ SE MAGNA FINALMENTE! AGGRATISE!”. DOPO DUE MESI DI LOCKDOWN, COSTRETTI PERSINO A FARE LA SPESA AL SUPERMERCATO, GIORNALISTI, IMBUCATI DELLA ROMA GIRANDOLONA E BELLE GNOCCHE SVIPPATE FANNO LA FILA AL PORTO FLUVIALE PER I PANINI DI PESCE DELLA CUOCA SALENTINA ALESSANDRA FERRAMOSCA - LA BOMBASTICA SARA VARONE, MIRIANA TREVISAN E IL VALLETTO DI DIACO, SANTINO FIORILLO...
DA MILANO A GENOVA IN 4 ORE E MEZZA: IL VIAGGIO DA INCUBO DI CHI PROVA AD ARRIVARE NELLA LIGURIA PARALIZZATA DAI CANTIERI AUTOSTRADALI. IL VIDEO DEL ''CORRIERE'' E I RACCONTI DI TURISTI E AUTOTRASPORTATORI: ''DEVO ARRIVARE AL PORTO ENTRO LE 4. È LA TERZA VOLTA CHE RITARDO. SE NON CE LA FACCIO, GENOVA MALEDETTA, STAVOLTA MI METTONO IN DISOCCUPAZIONE'' - TRAGHETTI MEZZI VUOTI: PUR DI NON PASSARE PER GENOVA, LA GENTE NON PARTE PER CORSICA E SARDEGNA