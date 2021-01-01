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DIETRO I VACCINI, UNA GUERRA INDECENTE DA 50 MILIARDI DI DOLLARI, SULLA NOSTRA PELLE - L’ANTIDOTO INGLESE DI ASTRAZENECA, PRONTO A OTTOBRE, FU “CONGELATO”: CHI AVREBBE COMPRATO IL VACCINO TEDESCO-AMERICANO DI PFIZER-BIONTECH A 20 EURO A DOSE (CON TRASPORTO A -80 GRADI) MENTRE UNA DOSE DI OXFORD COSTA 2,80 EURO E PUÒ ESSERE CONSERVATO ANCHE IN FRIGORIFERO? A QUESTO PUNTO, SORGE SPONTANEA LA DOMANDA: PERCHÉ LA GRAN BRETAGNA, FLAGELLATA DAL VIRUS, NON HA SUBITO DATO IL VIA, AD OTTOBRE, ALLA VACCINAZIONE CON ASTRAZENECA? QUI ENTRA IN BALLO LA SPREGIUDICATEZZA POLITICA DI BORIS JOHNSON CHE SI TROVA IN MEZZO A DUE GUAI: LA SCONFITTA DELL’AMICO TRUMP E LA COMPLESSA CHIUSURA DELLA BREXIT. PER INGRAZIARSI POLITICAMENTE BIDEN (PFIZER) E MERKEL (BIONTECH), JOHNSON "CONGELA" IL NULLA OSTA AD ASTRAZENECA FINO A CHE...
“ZANIOLO HA CACCIATO DI CASA MIA NIPOTE INCINTA DI 11 SETTIMANE ED E’ SPARITO: FOLLIA!” - PARLA LA ZIA DI SARA, EX FIDANZATA DEL TALENTO GIALLOROSSO: “È LA SECONDA VOLTA CHE MIA NIPOTE ASPETTA UN FIGLIO DA ZANIOLO. 7 MESI FA LA COPPIA AVEVA SCELTO DI INTERROMPERE LA GRAVIDANZA. CHI HA INSISTITO PER RIAVERE UN FIGLIO È STATO LUI. RIPETEVA: “ABBIAMO FATTO UNA CAZZATA”. MA QUANDO SARA È RIMASTA INCINTA DI NUOVO È ESPLOSO IL CAOS DOPO CHE LEI..." - ZANIOLO: "HO DETTO ALLA MIA EX CHE NON MI SENTIVO PRONTO MA LEI HA DECISO DI PROSEGUIRE. DA PADRE MI ASSUMERÒ LE MIE RESPONSABILITÀ"
CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…