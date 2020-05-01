FLASH! A OTTOBRE TORNERÀ IL ''GF VIP'' DI SIGNORINI, PRIMO REALITY (VERO) POST-PANDEMIA. ''L'ISOLA DEI FAMOSI'' È STATA RINVIATA AL 2021, MENTRE PER QUESTA STAGIONE SALTA LA VERSIONE ''NIP'' CHE DOVEVA ESSERE CONDOTTA DA BARBARA D'URSO-
FLASH! A OTTOBRE TORNERÀ IL ''GF VIP'' DI SIGNORINI, PRIMO REALITY (VERO) POST-PANDEMIA. ''L'ISOLA DEI FAMOSI'' È STATA RINVIATA AL 2021, MENTRE PER QUESTA STAGIONE SALTA LA VERSIONE ''NIP'' CHE DOVEVA ESSERE CONDOTTA DA BARBARA D'URSO-
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
VOLARE TORNERÀ UN LUSSO, COME NEGLI ANNI '80 - L'UNICO MODO PER TENERE INSIEME CONTI DELLE COMPAGNIE AEREE E PRESCRIZIONI ANTI CORONAVIRUS SARÀ RIDURRE DRASTICAMENTE IL NUMERO DI PASSEGGERI E ALZARE DI PARECCHIO IL PREZZO DEI BIGLIETTI. NON A CASO IL BOSS DI RYANAIR HA MINACCIATO DI SMETTERE DI VOLARE...
DIAMOCI TUTTI UNA GRATTATA IMPERIALE - ''L'ITALIA IN FASE DUE RISCHIA PIÙ MORTI CHE IN FASE UNO''. LE PROIEZIONI DELL'IMPERIAL COLLEGE DI LONDRA DIPINGONO UNO SCENARIO-HORROR SE L'APERTURA NON VIENE ACCOMPAGNATA DA TRACCIAMENTO E MOLTI PIÙ TAMPONI. ''TANTO PIÙ CHE GLI EFFETTI SI VEDRANNO TRA 2-3 SETTIMANE, PROPRIO MENTRE L'ITALIA RILASSERÀ ANCORA DI PIÙ LE MISURE DI CONTENIMENTO (TRA 18 MAGGIO E 1 GIUGNO)'' - OCCHIO CHE MOLTI STUDI APOCALITTICI DEGLI SCORSI MESI NON SI SONO AVVERATI…