FLASH! PECHINO NON OLET! OGGI, I LETTORI DEL “GIORNALE” SI SONO VISTI CONSEGNARE, IN ALLEGATO (GRATUITO), LA RIVISTA “CINITALIA”. REDATTA DALLA PRINCIPALE SOCIETÀ DI MEDIA DI PECHINO, E' UNA COLATA DI PROPAGANDA PRO CINA - DALLA “FORZA DELLE COOPERAZIONI MULTILATERALI” ALLO SVILUPPO DI AUTO GREEN FINO ALLE “ACQUE LIMPIDE E MONTAGNE VERDI”. MEJO DEL GIORNALINO DI UNA PRO LOCO - IL PRECEDENTE DI “RUSSIA OGGI”, L’ALLEGATO A “REPUBBLICA” CHE ESALTAVA LE VIRTU' DI MOSCA...

