FLASH! PIU’ BELLA DI VENEZIA C’E SOLO SALERNO (SABRINA) – PANDEMONIO SOCIAL PER LA FOTO  DELLA SHOWGIRL IN PIAZZA SAN MARCO - JIMMY GHIONE PERDE LA FAVELLA: “VABBE’…” – SANDRA MILO: "DA FRAGOLE E CHAMPAGNE A FRAGOLE E SPRITZ È UN ATTIMO. SEI ORIGINALE E MODERNA!" – I PIPPAROLI DEL WEB IN ESTASI. TRA I "LIKE" ANCHE QUELLO DI UN'ALTRA REGINA DI INSTAGRAM, ELISABETTA CANALIS (VALE DOPPIO!)

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