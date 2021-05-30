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FLASH! PIU’ BELLA DI VENEZIA C’E SOLO SALERNO (SABRINA) – PANDEMONIO SOCIAL PER LA FOTO DELLA SHOWGIRL IN PIAZZA SAN MARCO - JIMMY GHIONE PERDE LA FAVELLA: “VABBE’…” – SANDRA MILO: "DA FRAGOLE E CHAMPAGNE A FRAGOLE E SPRITZ È UN ATTIMO. SEI ORIGINALE E MODERNA!" – I PIPPAROLI DEL WEB IN ESTASI. TRA I "LIKE" ANCHE QUELLO DI UN'ALTRA REGINA DI INSTAGRAM, ELISABETTA CANALIS (VALE DOPPIO!)-
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RAI: DI TUTTO, DI PUS! UNA SAXA RUBRA DEL NORD? FUOCO DI SBARRAMENTO DOPO L'OK DEL CDA USCENTE ALLA NUOVA MEGA SEDE DI PRODUZIONE DELLA TV PUBBLICA A MILANO. UN’OPERAZIONE ETERODIRETTA DALLA LEGA ALLE CUI INDICAZIONI IL PRESIDENTE FOA. NEI CORRIDOI DI VIALE MAZZINI MOLTI SI STUPISCONO SUL PERCHE’ L’AD SALINI (ROMANO) ABBIA CONSENTITO QUESTA MOSSA - ASSE TRA I CANDIDATI AL CAMPIDOGLIO: LA TV PUBBLICA DEVE RESTARE A ROMA
“LA CASELLATI SPIEGHI I VOLI DI STATO” – DI BATTISTA ALL’ATTACCO DELLA PRESIDENTE DEL SENATO CHE E’ STATA MINACCIATA DI MORTE SUI SOCIAL NEI GIORNI SCORSI – “LEGGO DI INGIURIE ARRIVATE ALLA CASELLATI. MI DISPIACE. MA QUESTO NON CANCELLA IL SUO DOVERE DI FORNIRE IMMEDIATE SPIEGAZIONI ALLA PUBBLICA OPINIONE, OVVERO AI SUOI DATORI DI LAVORO, SUL BULIMICO UTILIZZO DI VOLI DI STATO”
IL SUPERSALONE DEL MOBILE ECCOLO QUA! - STEFANO BOERI PRESENTA LA FIERA PIU' IMPORTANTE D'ITALIA CHE HA CURATO, IN PROGRAMMA A MILANO DAL 5 AL 10 SETTEMBRE: "L'UNICO MODO PER RILANCIARLO ERA PROPORRE QUALCOSA DI IMPERDIBILE. UN PROGETTO SOSTENIBILE E INCLUSIVO. NIENTE STAND, MA INCONTRI, SHOW E RELAX: SARÀ UN'ESPOSIZIONE COLLETTIVA CON IL MEGLIO DEL DESIGN. IL COSTO DELL'INGRESSO? È DA VALUTARE BENE..."
I PADRONI DEL PALLONE? I SUPER PROCURATORI - NEL 2019, ULTIMO ANNO PRE-COVID, HANNO INCASSATI 187,8 MILIONI DI EURO DI PROVVIGIONI. PIÙ DEL DOPPIO RISPETTO AL 2015. IL PIÙ INFLUENTE IN ASSOLUTO, DAL 2019, È L' INGLESE JONATHAN BARNETT. IL SECONDO FRA I PAPERONI DEL PLAYER TRADING NEL CALCIO È JORGE MENDES, PROCURATORE DI CRISTIANO RONALDO. POI VIENE RAIOLA…
CAFONALINO – A ROMA STA TORNANDO LA NORMALITÀ: SVIPPATI, MORTI DI FAMA, PREZZEMOLINI E SVOLTAPAGNOTTA DEI PARTY RIEMERGONO DAL LETARGO E SI RITROVANO A SBEVAZZARE AL MAXXI, CHE INAUGURA LA NUOVA STAGIONE - AVVISTATI BEBE VIO, GIAMPIERO INGRASSIA, SONIA BRUGANELLI, ROCCO FASANO, JANE ALEXANDER, MONICA GIANDOTTI E ANCHE IL DEPUTATO FORCHETTONE DI "ITALIA VIVA" LUCIANO NOBILI…
HABEMUS PASS! L’UE HA RAGGIUNTO L’ACCORDO SUL CERTIFICATO DIGITALE CHE DOVREBBE RENDERE I VIAGGI PIÙ FACILI (E SICURI) – SI DOVRÀ PROVARE L'AVVENUTA VACCINAZIONE O LA GUARIGIONE DAL COVID (MA PER ORA NON VALGONO I SIEROLOGICI COME PROVA) – IL REGOLAMENTO ENTRERA’ IN VIGORE DAL PRIMO LUGLIO 2021 E RESTERA’ VALIDO PER UN ANNO. MA COMUNQUE NON SARA’ UNA PRECONDIZIONE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE (ALLORA A CHE SERVE?)
UN CONTO È AVER VOGLIA DE SCOPA', UN ALTRO È ESSERE OSSESSIONATI - SE AVETE QUESTI OTTO SINTOMI SIGNIFICA CHE SOFFRITE DI UN BISOGNO COMPULSIVO D’AMORE FISICO, CHE SI TRADUCE IN UNA DIPENDENZA (E IL LOCKDOWN HA AUMENTATO I CASI): PENSARE TROPPO AL SESSO, FARLO FINO A PROVARE DOLORE, ESCLUDERE ALTRE ATTIVITÀ, SPOSTARE SEMPRE DI PIÙ IL LIMITE, PERDERE IL CONTROLLO E…