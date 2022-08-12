FLASH! PIU’ CHE IN LIST, IN BLACKLIST. DA GIORNI IL DUO RONZULLI-FASCINA È AL LAVORO PER FARE FUORI ANNAELSA TARTAGLIONE, UN TEMPO PUPILLA DEL CAV, ALLA RICERCA SPASMODICA DI UN POSTO IN LISTA - SEMBRA CHE LA FASCINA NON GRADISCA LE SUE MISE TROPPO PROVOCANTI. STESSA SORTE PER DEBORAH BERGAMINI: NESSUNO HA DIMENTICATO LE SUE TRATTATIVE CON RENZI PER ENTRARE IN ITALIA VIVA E, SOPRATTUTTO, I GIUDIZI SPREZZANTI SU MARTA FASCINA APPENA ENTRATA IN PARLAMENTO. NEANCHE TAJANI RIUSCIRÀ A SALVARLA QUESTA VOLTA…

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A COSA SERVE DAGOSPIA - QUESTO DISGRAZIATO SITO, ACCUSATO DI OGNI BESTIALITA’, ALLA FINE FA QUELLO CHE DOVREBBERO FARE I GIORNALI: DARE NOTIZIE - QUEST’ANNO, COME ACCADDE PER PAMELA PRATI-MARK CALTAGIRONE NEL 2019, HA FORNITO LA STORIA DELL’ANNO: IL TRIANGOLONE TRA TOTTI, ILARY BLASI E NOEMI BOCCHI - STORIA SU CUI GLI OPINIONISTI SENZA NOTIZIE DISCUTONO, PARLANO E SI FANNO LE SEGHE - COME FA “IL FOGLIO” (SENZA CITARE, OVVIAMENTE) ELEVANDO LA TOTTEIDE DI AMORE E CORNA A GIALLO DELL’ESTATE: “CI SI APPASSIONA A QUESTA VICENDA. MA CHE TRAMA! CHE PLOT!”

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COME STA SALMAN RUSHDIE? LO SCRITTORE, DOPO ESSERE STATO ACCOLTELLATO AL COLLO, È STATO TRASPORTATO IN UN OSPEDALE LOCALE, NELLO STATO DI NEW YORK.  SAREBBE RIUSCITO AD ALZARSI DA SOLO DAL PALCO DOPO L’AGGRESSIONE - LA GOVERNATRICE DI NEW YORK: "È VIVO E STA RICEVENDO LE CURE DI CUI HA BISOGNO" - L'UOMO CHE LO HA AGGREDITO INDOSSAVA UNA MASCHERINA NERA. SI È ALZATO DALLA PLATEA E SI È AVVENTATO SULLO SCRITTORE, PRIMA CHE LE PERSONE ACCORRESSERO IN AIUTO - NEL 1989 RUSHDIE FU DESTINATARIO DI UNA FATWA DELL'AYATOLLAH KHOMEINI, E DA ALLORA IL SUO TRADUTTORE IN GIAPPONE È STATO ASSASSINATO; QUELLO ITALIANO ACCOLTELLATO E IL SUO EDITORE NORVEGESE FUCILATO -  VIDEO + FOTO

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