12 ago 2022 20:11

FLASH! PIU’ CHE IN LIST, IN BLACKLIST. DA GIORNI IL DUO RONZULLI-FASCINA È AL LAVORO PER FARE FUORI ANNAELSA TARTAGLIONE, UN TEMPO PUPILLA DEL CAV, ALLA RICERCA SPASMODICA DI UN POSTO IN LISTA - SEMBRA CHE LA FASCINA NON GRADISCA LE SUE MISE TROPPO PROVOCANTI. STESSA SORTE PER DEBORAH BERGAMINI: NESSUNO HA DIMENTICATO LE SUE TRATTATIVE CON RENZI PER ENTRARE IN ITALIA VIVA E, SOPRATTUTTO, I GIUDIZI SPREZZANTI SU MARTA FASCINA APPENA ENTRATA IN PARLAMENTO. NEANCHE TAJANI RIUSCIRÀ A SALVARLA QUESTA VOLTA…