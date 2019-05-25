FLASH! - FRA POCHI MINUTI, A "8 E MEZZO", DAGO INCROCIA I GUANTONI CON LA PROF. MARZANO E LILLI GRUBER SUL PORNO MONDO! I VIDEO HARD SONO UNA AGGRESSIONE ALLA DIGNITA' DELLE DONNE O UN BUON ADDITIVO PER LE NOSTRE FANTASIE EROTICHE?-
FLASH! - FRA POCHI MINUTI, A "8 E MEZZO", DAGO INCROCIA I GUANTONI CON LA PROF. MARZANO E LILLI GRUBER SUL PORNO MONDO! I VIDEO HARD SONO UNA AGGRESSIONE ALLA DIGNITA' DELLE DONNE O UN BUON ADDITIVO PER LE NOSTRE FANTASIE EROTICHE?-
‘DIBBA’ COLPITO E AFFONDATO DA LUCIA ANNUNZIATA - "IN SUDAMERICA DI BATTISTA NON HA FATTO IL GIORNALISTA, HA FATTO IL TURISTA" – LA DIRETTRICE DELL’HUFFINGTON POST SCATENATA A “WIRED NEXT FEST”: “SE DOBBIAMO PARLARE DI PUTTANE, NON SONO DI CERTO I GIORNALISTI… L'IDEA DEI 5 STELLE CHE LA COMUNICAZIONE È POLITICA RENDE PRECARIA LA LORO POSIZIONE, ANCHE PERCHÉ SALVINI È PIÙ BRAVO SU QUEL PIANO"
DE SCALZI IN MODALITA’ AMARA (PIERO) - "80 MILIONI DELL'ENI ALLA SOCIETÀ NAPAG DI AMARA", L'AVVOCATO DEI DEPISTAGGI SULLE PRESUNTE MAZZETTE PAGATE DA ENI IN NIGERIA INGUAIA IL CANE A SEI ZAMPE - LA PROCURA DI MILANO: “CONTRATTI FINTI PER 25 MILIONI DI EURO IN CAMBIO DEL SUO SILENZIO” – ENI ESCLUDE DI AVER FAVORITO AMARA E RIBADISCE DI ESSERE "LA PARTE LESA RIGUARDO ALLE IPOTESI DI PRESUNTI DEPISTAGGI"
PAKISTAN BATTE NAPOLI 10 A 0 – SE VI SEMBRANO FUORI DI TESTA I NAPOLETANI CHE VANNO IN MOTORINO IN CINQUE (CON TANTO DI NONNA E SUOCERA) E ALLORA NON AVETE ANCORA VISTO COSA SUCCEDE IN PAKISTAN DOVE UN UOMO È STATO BECCATO A GUIDARE UNO SCOOTER TENENDO TRA LE GAMBE UNA MUCCA... - VIDEO
CHI SARÀ IL NUOVO ALLENATORE DELLA JUVE? L’IPOTESI PIÙ PROBABILE È SIMONE INZAGHI, GIOVANE CARINO E PRONTO A METTERSI AL SERVIZIO DEL FENOMENO. PERCHÉ, IN COMBUTTA CON NEDVED E PARATICI, IL PORTOGHESE HA PRETESO E OTTENUTO DA ANDREA AGNELLI LA TESTA DI QUEL ROMPICO*ONI DI ALLEGRI. LA GOCCIA CHE HA FATTO TRABOCCARE...
CAFONALINO – GRAN FOLLA DI STAR AL COSTANZI DI ROMA PER LO STREPITOSO ALLESTIMENTO DI EMMA DANTE DEL CUPO “L’ANGELO DI FUOCO” DI PROKOFIEV – LA STANCANELLI ANCHE CON I CALZINI E' LA PIU' CHIC – REGINA DEL PALCO REALE LA FASCINOSA AMBASCIATRICE BRITANNICA JILL MORRIS – CARLO FUORTES ACCOGLIE TUTTI: GIULIANO FERRARA, AMEDEO MINGHI, LIDIA RAVERA, GIANCARLO DE CATALDO, SALVATORE ROSSI…
SE PARIGI TENEV' 'U MAR SAREBB' 'NA PICCOLA BAR – RIVINCITA DEL CAPOLUOGO PUGLIESE CHE VIENE INCENSATO DA "LONELY PLANET" CHE INSERISCE LA CITTÀ COME UNICA META ITALIANA FRA LE DIECI FINALISTE DEL BEST IN EUROPE 2019: LA PRESTIGIOSA CLASSIFICA VEDE COME PRINCIPALE DESTINAZIONE DI QUEST'ANNO HIGH TATRAS, IN SLOVACCHIA. SEGUONO MADRID, LA NUOVA ARCTIC COAST WAY SULL'INESPLORATA COSTA DELL'ISLANDA DEL NORD, E LA CITTÀ DI ERZEGOVINA…
DORMITE MALE? SPEGNETE I CELLULARI! – BASTA UNA SETTIMANA SENZA USARE SMARTPHONE E TABLET PRIMA DI ANDARE A LETTO PER REGOLARIZZARE IL SONNO: I RISULTATI DELLA RICERCA DEL “NETHERLANDS INSTITUTE OF NEUROSCIENCE” – IL PROBLEMA È LA LUCE BLU PRODOTTA DAI DISPOSITIVI ELETTRONICI CHE IN PRATICA INGANNA IL NOSTRO CERVELLO E FALSA IL RITMO SONNO-VEGLIA…