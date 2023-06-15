IL TWEET DI NICOLA PORRO CON ELON MUSK A ROMA ELON MUSK ANTONIO TAJANI
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elon musk lascia palazzo chigi 3 elon musk lascia palazzo chigi 1
FLASH! PORRO, GIÙ LA MUSK – DOPO AVER INCONTRATO ANTONIO TAJANI E GIORGIA MELONI A PALAZZO CHIGI, IL PADRONE DI TESLA E TWITTER HA TROVATO IL TEMPO DI RILASCIARE UN’INTERVISTA A NICOLA PORRO, SEMPRE PIU’ VOLTO DI PUNTA DELLA MEDIASET TENDENZA MELONI…-
IL TWEET DI NICOLA PORRO CON ELON MUSK A ROMA ELON MUSK ANTONIO TAJANI
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DAGOREPORT! FINO AL VOTO EUROPEO 2024, IN CASA BERLUSCONI NON SI TOCCA NIENTE. IL TESTAMENTO CONSEGNERÀ IL CONTROLLO DI FININVEST A MARINA E PIERSILVIO MENTRE AI TRE FIGLI DI VERONICA RESTERÀ IL COMPITO DI INCASSARE I DIVIDENDI E DI NON ROMPERE LE SCATOLE - MARTA FASCINA, ENTRATA NEL CUORE DI MARINA, RESTERÀ AD OCCUPARE IL RUOLO DI CONSIGLIERA DEL PADRONE (IERI LA MANO DI SILVIO, OGGI LA MANO DI MARINA), CERCANDO DI ANDARE D’ACCORDO CON TAJANI E LETTA - L’OBIETTIVO DI MARINA È TENERE IN PIEDI FORZA ITALIA, ONORARE L’INTESA CON LA DUCETTA E RIUSCIRE ALLE EUROPEE 2024 A SUPERARE LA SOGLIA DI SBARRAMENTO DEL 4% - DISEGNO CHE SI SCONTRA IN MANIERA FRONTALE CON MATTEO SALVINI. COME REAGIRÀ L’INCONTROLLABILE LEADER DEL CARROCCIO ALLA MANOVRA CENTRISTA DELLA MELONI CHE PUNTA A SPINGERE A DESTRA LA LEGA, SVUOTANDO IL SUO BACINO ELETTORALE? E MOLTI TEMONO UN SUO CLASSICO COLPO DI TESTA: MOLLARE IL GOVERNO SE ENTRO IL PROSSIMO MAGGIO NON VERRÀ APPROVATA LA LEGGE SULL’AUTONOMIA
FLASH! - SU, DOPO AVER SEMPRE PIEGATO IL CAPINO ALLE DECISIONI DEGLI STATI UNITI, GIORGIA MELONI SE LO MERITA DI ESSERE RICEVUTA IN POMPA MAGNA A WASHINGTON DA JOE BIDEN - L'INCONTRO, CUI LA DUCETTA TANTO TENEVA, AVVERRA' A FINE LUGLIO DOPO IL VERTICE DEI PAESI DELLA NATO (11-12 LUGLIO) A VILNIUS, IN LITUANIA...
FLASH! - TRA I MILLE MESSAGGI DI CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI SILVIO BERLUSCONI, FINORA MANCA ALL'APPELLO LA DICHIARAZIONE DI UNA GRANDE PROTAGONISTA DELLA SUA VITA: QUELLA DI VERONICA LARIO, MADRE DI TRE DEI SUOI CINQUE FIGLI...
FLASH! - SI COMINCIA A BALLARE LA RUMBA DEL DOPO-BERLUSCONI: DOMANI SI RIUNISCE IL COMITATO DI PRESIDENZA DI FORZA ITALIA E LA MINORANZA CHE SI CONTRAPPONE A TAJIANI, QUELLA DI RONZULLI-MULE', VUOLE DARE BATTAGLIA - E LA FASCINA? SENZA SILVIO NON ESISTE - SE PER SALVINI SI APRONO NUOVI ORIZZONTI, PER LA DUCETTA INIZIANO TEMPI DIFFICILI...
DAGOREPORT! - DOPO BERLUSCONI, NULLA SARA' COME PRIMA - IL QUADRO POLITICO RISCHIA DI SALTARE IN ARIA - FORZA ITALIA HA ALTISSIME POSSIBILITÀ DI FINIRE NEL MAUSOLEO DI ARCORE, POLVERIZZATA TRA FRATELLI D’ITALIA E LEGA - LA MAGGIORANZA DEL GOVERNO SUBIREBBE UN TERREMOTO, VISTO LO SCONTRO QUOTIDIANO TRA MELONI E SALVINI - DAL PNRR AL MES, DALLA CORTE DEI CONTI ALLE ALLEANZE EUROPEI, MELONI TIRA DRITTO, SENZA RIFLETTERE CHE IL RUBINETTO DI AIUTI AL NOSTRO INDEBITATISSIMO PAESE POTREBBE CHIUDERSI - A QUEL PUNTO, PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO, ANCHE IL FORMARSI DI UNA NUOVA MAGGIORANZA DI GOVERNO GRAZIE ALLA SEMPITERNA FORMULA “PER IL BENE DEL PAESE”...