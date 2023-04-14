FLASH! - LA PRAVDA IN REDAZIONE: IL "CORRIERE DELLA SERA" DEDICA SOLO UN MISERO COLONNINO AL CASO DI MASSIMO GILETTI E DELLA SOSPENSIONE DI "NON È L'ARENA" DECISA DA URBANO CAIRO, EDITORE DEL GIORNALE DI VIA SOLFERINO E DI LA7. PAGINATE SUGLI ALTRI GIORNALI...

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massimo giletti urbano cairo massimo giletti urbano cairo COLONNINO DEL CORRIERE DELLA SERA SULLA SOSPENSIONE DI NON E L ARENA COLONNINO DEL CORRIERE DELLA SERA SULLA SOSPENSIONE DI NON E L ARENA

 

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TWEET-FLASH! – GIUSEPPE CANDELA: “REPUBBLICA PARLA DI 48 MILA EURO PARZIALMENTE IN NERO A BAIARDO. LA STAMPA FA SAPERE CHE GILETTI AVREBBE INCONTRATO PIÙ VOLTE ROBERTO SERGIO (IN CORSA PER RUOLO DI AD RAI).  CAIRO AL FATTO: ‘NON POSSO RISPONDERE. COMUNQUE ABBIAMO FATTO UN COMUNICATO E NON HO NULLA DA AGGIUNGERE’. IL FATTO PARLA DI DISSENSI SULLA LINEA EDITORIALE E DI PUNTATE IN ARRIVO SU D'ALÌ E DELL'UTRI. GILETTI AVREBBE DETTO AI PM DI FIRENZE CHE BAIARDO GLI AVREBBE MOSTRATO DELLE FOTO DELL’INCONTRO TRA BERLUSCONI, I FRATELLI GRAVIANO E IL GENERALE DELFINO. BAIARDO SMENTISCE, POI PARLA DI...

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