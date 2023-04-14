massimo giletti urbano cairo COLONNINO DEL CORRIERE DELLA SERA SULLA SOSPENSIONE DI NON E L ARENA
FLASH! - LA PRAVDA IN REDAZIONE: IL "CORRIERE DELLA SERA" DEDICA SOLO UN MISERO COLONNINO AL CASO DI MASSIMO GILETTI E DELLA SOSPENSIONE DI "NON È L'ARENA" DECISA DA URBANO CAIRO, EDITORE DEL GIORNALE DI VIA SOLFERINO E DI LA7. PAGINATE SUGLI ALTRI GIORNALI...-
TWEET-FLASH! – GIUSEPPE CANDELA: “REPUBBLICA PARLA DI 48 MILA EURO PARZIALMENTE IN NERO A BAIARDO. LA STAMPA FA SAPERE CHE GILETTI AVREBBE INCONTRATO PIÙ VOLTE ROBERTO SERGIO (IN CORSA PER RUOLO DI AD RAI). CAIRO AL FATTO: ‘NON POSSO RISPONDERE. COMUNQUE ABBIAMO FATTO UN COMUNICATO E NON HO NULLA DA AGGIUNGERE’. IL FATTO PARLA DI DISSENSI SULLA LINEA EDITORIALE E DI PUNTATE IN ARRIVO SU D'ALÌ E DELL'UTRI. GILETTI AVREBBE DETTO AI PM DI FIRENZE CHE BAIARDO GLI AVREBBE MOSTRATO DELLE FOTO DELL’INCONTRO TRA BERLUSCONI, I FRATELLI GRAVIANO E IL GENERALE DELFINO. BAIARDO SMENTISCE, POI PARLA DI...
SZCZESNY, CHE SPAVENTO! - IL PORTIERE DELLA JUVENTUS VIENE SOSTITUITO NEL PRIMO TEMPO DELLA PARTITA CONTRO LO SPORTING LISBONA PER UN MALORE - IL POLACCO HA INIZIATO A TOCCARSI IL PETTO E HA DETTO DI NON SENTIRSI BENE - DOPO L'INTERVENTO DELLO STAFF MEDICO, IL PORTIERE È USCITO DAL CAMPO IN LACRIME - SZCZESNY HA RASSICURATO TUTTI A FINE GARA: "FACEVO FATICA A RESPIRARE. HO FATTO I CONTROLLI, È TUTTO A POSTO" - IL MALORE POTREBBE ESSERE STATO CAUSATO DA… - VIDEO
CAFONALINO A SEI ZAMPE – CLAUDIO DESCALZI ERA COSÌ SICURO DELLA CONFERMA COME AD DI ENI CHE IERI POMERIGGIO, MENTRE USCIVANO LE AGENZIE SUL RINNOVO DEI VERTICI DELLE PARTECIPATE, ERA TUTTO RILASSATO A PARLARE A UN CONVEGNO ALLA LUISS – “IO KINGMAKER DELLE NOMINE? NON SAPEVO NEPPURE SE SAREI STATO NOMINATO IO, PENSATE CHE DOPO 43 ANNI IN ENI, ALLA MIA ETÀ, MI POSSA ESSERE OCCUPATO DI ALTRE SOCIETÀ?”
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
I VACCINI "MRNA" CONTRO I TUMORI POTRANNO CURARE IL CANCRO A POLMONI, STOMACO, COLON E IN PARTE DEL SENO – IL MICROBIOLOGO RINO RAPPUOLI SPIEGA COME FUNZIONERANNO: “È UN FARMACO CHE RISVEGLIA I LINFOCITI T, I QUALI IN PRESENZA DI UN TUMORE SOLITAMENTE SI ADDORMENTANO E CHE COSÌ VENGONO INVECE NUOVAMENTE SCAGLIATI CONTRO LE CELLULE TUMORALI. QUESTO PERÒ È UN TIPO DI ANTICORPO CHE FUNZIONA SOLO PER ALCUNI TIPI DI CANCRO E CHE HA DEI LIMITI D'EFFICACIA"