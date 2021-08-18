FLASH - PREPARATE IL CURRI-CULUM: TA-ROCCO CASALINO E’ TORNATO SINGLE - SI VOCIFERA DI UNA ROTTURA TRA L’EX PORTA-CROCE DI CONTE E IL FIDANZATO CUBANO PER UNA QUESTIONE DI QUATTRINI…-
FLASH - PREPARATE IL CURRI-CULUM: TA-ROCCO CASALINO E’ TORNATO SINGLE - SI VOCIFERA DI UNA ROTTURA TRA L’EX PORTA-CROCE DI CONTE E IL FIDANZATO CUBANO PER UNA QUESTIONE DI QUATTRINI…-
CAFONALINO - PALAMARA FRESCO DI RADIAZIONE DALLA MAGISTRATURA (E DI CANDIDATURA) PRESENTA IL SUO LIBRO-DENUNCIA "IL SISTEMA" INSIEME A CICCHITTO ALLA CASA DEL CINEMA DI VILLA BORGHESE A ROMA - L'EX DEPUTATO: "IL PCI-PDS-DS HA CREATO UN SISTEMA PER TENERE IN PUGNO LA POLITICA ITALIANA, DETERMINANDO QUESTA O QUELLA INCHIESTA" - PRESENTI CLAUDIO BRACHINO, MONSIGNOR ALEARDO DI GIACOMO, MASSIMILIANO BUZZANCA, MARIASTELLA GIORLANDINO E… - FOTO
C’ERA UNA VOLTA FORMENTERA – NELL’ULTIMO ANNO L’ISOLA DELLE BALEARI, CHE ERA DIVENTATA UNA “COLONIA” DE' NOANTRI, HA PATITO LA CHIUSURA DELLE FRONTIERE - MA SE GLI ITALIANI LATITANO, NELL’ISOLA STANNO TORNANDO GLI SPAGNOLI (CHE LA EVITAVANO PERCHÉ ERA UNA DEPANDANCE TRICOLORE) - LA NOVITA'? A FORMENTERA RITORNANO I NUDISTI...