FLASH - PER QUALE MOTIVO MARCO DURANTE HA DATO IL BENSERVITO A BARBARA D'URSO? COSA E' SUCCESSO? NE' L'AGENZIA "LAPRESSE" NE' "BARBARIE" HANNO MAI RILASCIATO DICHIARAZIONI...-
FLASH - PER QUALE MOTIVO MARCO DURANTE HA DATO IL BENSERVITO A BARBARA D'URSO? COSA E' SUCCESSO? NE' L'AGENZIA "LAPRESSE" NE' "BARBARIE" HANNO MAI RILASCIATO DICHIARAZIONI...-
EXOR STRATEGY! GINEVRA ELKANN LASCIA IL BOARD DI KERING PER EVITARE UN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI. LA SORELLA DI JOHN E LAPO È INFATTI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EXOR, CHE HA APPENA INVESTITO IN LOUBOUTIN E SHANG XIA (HERMES) E PUNTA A FAR NASCERE UN NUOVO POLO DEL LUSSO ALTERNATIVO A QUELLO DI PINAULT (AUGURI) – CHE FARÀ ORA? SECONDO RUMORS POTREBBE ENTRARE PROPRIO NEL CDA DI LOUBOUTIN
CAFONALINO – ZUMPAPA', ALDA FENDI FA GLI ONORI DI CASA ALLA RHINOCEROS GALLERY PER L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “DANTE. A PRIVATE DREAM” DEL FIDO RAFFAELE CURI - IL MEJO GENERONE ROMANO IN ASTINENZA DA EVENTI MONDANI ACCORRE: SI SONO APPALESATI MARISELA FEDERICI CON TANTO DI CAGNETTA ASCELLARE, MARIA PIA RUSPOLI ORMAI IMPAGLIATA, MAX GIUSTI AL MINIMO. VITTORIO SGARBI HA APPARECCHIATO - SI ATTENDE LA QUERELA DEL POVERO DANTE…
SOGNI UN'ESTATE IN TOPLESS? ECCO LA MAPPA DEI PAESI IN CUI E' POSSIBILE DENUDARSI AL SOLE E QUELLI IN CUI INVECE E' TASSATIVAMENTE VIETATO - IN ITALIA, REGNO UNITO E SPAGNA VIA LIBERA ALLA NUDITA' - LA MAPPA E' STATA GENERATA DA UN MARCHIO DI BIANCHERIA INTIMA INCROCIANDO LE LEGGI NAZIONALI CON LE INFORMAZIONI RACCOLTE NEI BLOG DI VIAGGIO...
"A FINE MAGGIO CI ASPETTA UNA NUOVA ONDATA" - ANDREA CRISANTI SMORZA GLI ENTUSIASMI PER LE RIAPERTURE: "SI SAREBBE DOVUTO SEGUIRE L'ESEMPIO DELL'INGHILTERRA, CHE SOLO DOPO AVER VACCINATO IL 70 PER CENTO DELLA POPOLAZIONE SI È PERMESSA TIMIDE RIAPERTURE - DA NOI SI RIAPRE SENZA AVER MESSO IN SICUREZZA IL PAESE E CONFIDANDO NELLA BELLA STAGIONE - TOGLIEREMO LA MASCHERINA QUANDO AVREMO MOLTI PIÙ VACCINATI E LE VARIANTI SARANNO SOTTO CONTROLLO. PER ORA SIAMO ANCORA VULNERABILI"