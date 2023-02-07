FLASH! QUANTI SOLDI PRENDERA' ROBERTO BENIGNI, ANCHE LUI COME AMADEUS DELLA SCUDERIA PRESTA, PER L'OSPITATA A SANREMO? IL DIRETTORE DEL "PRIME TIME" RAI STEFANO COLETTA FA IL PESCE IN BARILE IN CONFERENZA STAMPA E RISPONDE CON UNA SUPERCAZZOLA: "LA CIFRA' E' LONTANISSIMA DAL COMPENSO DI CUI SI E' PARLATO NEL 2020" (COMPENSO CHE ERA DI 300 MILA €)

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CHE SUPERPASTICCIO! – SONO QUASI 90MILA I CANTIERI EDILI FERMI IN ATTESA CHE IL GOVERNO TROVI IL MODO DI SBLOCCARE 15 MILIARDI DI EURO DI CREDITI FISCALI DEL SUPERBONUS 110% CHE LE BANCHE NON VOGLIONO PIÙ COMPRARE – MIGLIAIA DI CAUSE LEGALI TRA FAMIGLIE E IMPRESE ASPETTANO SOLO DI ESSERE DISCUSSE IN TRIBUNALE. E RISCHIANO DI FALLIRE  25MILA DITTE, SPAZZANDO VIA 130MILA POSTI DI LAVORO – IL CAOS È PARTITO DAL BONUS FACCIATE, PARTITO SENZA LIMITI DI SPESA E SENZA CONTROLLI...

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