roberto benigni roberto benigni BENIGNI BAUDO roberto benigni eta moglie figli vita privata roberto benigni BENIGNI MATTARELLA
FLASH! QUANTI SOLDI PRENDERA' ROBERTO BENIGNI, ANCHE LUI COME AMADEUS DELLA SCUDERIA PRESTA, PER L'OSPITATA A SANREMO? IL DIRETTORE DEL "PRIME TIME" RAI STEFANO COLETTA FA IL PESCE IN BARILE IN CONFERENZA STAMPA E RISPONDE CON UNA SUPERCAZZOLA: "LA CIFRA' E' LONTANISSIMA DAL COMPENSO DI CUI SI E' PARLATO NEL 2020" (COMPENSO CHE ERA DI 300 MILA €)-
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“LA RAI DEVE RENDERE PUBBLICO IL COMPENSO DI BENIGNI” – SANREMO NON È ANCORA INIZIATO CHE GIÀ C’È LA PRIMA POLEMICA. L’ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI CHIEDE DI SAPERE QUANTE MIGLIAIAI DI EURO INTASCHERÀ IL COMICO TOSCANO PER IL SOLITO PIPPARDONE SULLA COSTITUZIONE: “SIAMO PRONTI A PRESENTARE UN ESPOSTO ALLA CORTE DEI CONTI” – COLETTA IN CONFERENZA STAMPA AVEVA FATTO IL PESCE IN BARILE
CHE SUPERPASTICCIO! – SONO QUASI 90MILA I CANTIERI EDILI FERMI IN ATTESA CHE IL GOVERNO TROVI IL MODO DI SBLOCCARE 15 MILIARDI DI EURO DI CREDITI FISCALI DEL SUPERBONUS 110% CHE LE BANCHE NON VOGLIONO PIÙ COMPRARE – MIGLIAIA DI CAUSE LEGALI TRA FAMIGLIE E IMPRESE ASPETTANO SOLO DI ESSERE DISCUSSE IN TRIBUNALE. E RISCHIANO DI FALLIRE 25MILA DITTE, SPAZZANDO VIA 130MILA POSTI DI LAVORO – IL CAOS È PARTITO DAL BONUS FACCIATE, PARTITO SENZA LIMITI DI SPESA E SENZA CONTROLLI...
CAFONALINO SUL GRANDE SCHERMO – NELLA SEDE DELL'ANICA, CON FRANCESCO RUTELLI PADRONE DI CASA, LA PRESENTAZIONE DEL SAGGIO “MEDIASET E IL CINEMA ITALIANO” È TUTTO UN RACCONTARE STORIE DI FILM, GRANDI LITIGI, TRIONFI E SPETTACOLARI TONFI – ENRICO VANZINA RICORDA GLI SCONTRI TRA CECCHI GORI E BERLUSCONI, DOMENICO PROCACCI AMMETTE DI AVER SBAGLIATO “TUTTO QUELLO CHE UN PRODUTTORE PUO’ SBAGLIARE” NEL SUO PRIMO FILM (“LA BIONDA” DI RUBINI) – FOTO BY LUCIANO DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
ADDA PASSÀ ’A NUTTATA – C'È UNA BUONA NOTIZIA PER GLI OLTRE 10 MILIONI DI ITALIANI CHE DORMONO POCO E MALE: È IN ARRIVO UN NUOVO FARMACO CHE SI ANNUNCIA RISOLUTIVO PER OGNI TIPO DI INSONNIA. UNA MOLECOLA (CHIAMATA DARIDOREXANT) IN GRADO DI BLOCCARE L’OREXINA, UNO DEI PRINCIPALI NEUROTRASMETTITORI CHE AGISCE SUL SONNO, REGOLANDO I CICLI SONNO-VEGLIA ALTERATI – I CONSIGLI SU COSA NON FARE SE NON SI RIESCE A CHIUDERE OCCHIO…