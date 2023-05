IN CHIARA ASTINENZA DA VIDEO, OSPITE DI “OTTO E MEZZO”, MICHELE SANTORO È SALITO IN CATTEDRA DANDO LEZIONI DI GIORNALISMO ALLA GRUBER E A GIANNINI, E BACCHETTANDO TUTTI I MEDIA, REI DI NON AVER ANNUNCIATO LA SUA STAFFETTA DELLA PACE – INSOMMA L’INFORMAZIONE ITALIANA SAREBBE A UN PASSO DAL MANGANELLO E OLIO DI RICINO. NESSUNO DEI PRESENTI HA AVUTO LA PRONTEZZA DI RICORDARE QUANDO SANTORO TROVO’ LA LIBERTÀ DI STAMPA NELLA BUSTA PAGA DI DIPENDENTE DI SILVIO BERLUSCONI (“MOBY DICK”, ITALIA UNO, 1999) - L'AFFONDO CONTRO FUORTES: "NON HA FATTO NIENTE PER CAMBIARE LA RAI”