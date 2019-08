SALVINI BEACH PARTY – IL TRUCE IN CONSOLLE AL PAPEETE DI MILANO MARITTIMA SI IMPROVVISA DEEJAY: COCKTAIL IN MANO, POSA PER FOTO E SELFIE E IN SUO ONORE PARTE L’INNO DI MAMELI CANTATO DAI GIOVANI IN SPIAGGIA MENTRE LE CUBISTE BALLANO – LORENZO FONTANA, CLAUDIO DURIGON E LUCIA BORGONZONI: IL LITORALE ROMAGNOLO ORMAI È UNA DEPANDANCE DI PALAZZO CHIGI – VIDEO