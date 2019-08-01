FLASH "ALTA SOCIETÀ"! – "WEEKEND A SAINT-TROPEZ. ANCHE ALL' ESTERO LA LETTURA DI DAGOSPIA È SEMPRE IL MIGLIOR LEGAME CON IL BELPAESE"

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ALTA SOCIETÀ

Da "il Foglio"

alta societa' su dagospia alta societa' su dagospia

 

Weekend a Saint-Tropez. Anche all' estero la lettura di Dagospia è sempre il miglior legame con il Belpaese.

carlo rossella carlo rossella carlo rossella foto di bacco carlo rossella foto di bacco

 

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