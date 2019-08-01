ALTA SOCIETÀ
Da "il Foglio"
Weekend a Saint-Tropez. Anche all' estero la lettura di Dagospia è sempre il miglior legame con il Belpaese.
carlo rossella carlo rossella foto di bacco
FLASH "ALTA SOCIETÀ"! – "WEEKEND A SAINT-TROPEZ. ANCHE ALL' ESTERO LA LETTURA DI DAGOSPIA È SEMPRE IL MIGLIOR LEGAME CON IL BELPAESE"-
ALTA SOCIETÀ
Da "il Foglio"
Weekend a Saint-Tropez. Anche all' estero la lettura di Dagospia è sempre il miglior legame con il Belpaese.
carlo rossella carlo rossella foto di bacco
SALVINI BEACH PARTY – IL TRUCE IN CONSOLLE AL PAPEETE DI MILANO MARITTIMA SI IMPROVVISA DEEJAY: COCKTAIL IN MANO, POSA PER FOTO E SELFIE E IN SUO ONORE PARTE L’INNO DI MAMELI CANTATO DAI GIOVANI IN SPIAGGIA MENTRE LE CUBISTE BALLANO – LORENZO FONTANA, CLAUDIO DURIGON E LUCIA BORGONZONI: IL LITORALE ROMAGNOLO ORMAI È UNA DEPANDANCE DI PALAZZO CHIGI – VIDEO
IL GRAN BAZAR DEI CONTENUTI – 4 CANALI SKY ARRIVANO SU TIMVISION: L'ACCORDO TRA LE DUE SOCIETÀ PER RISOLVERE UN CONTENZIOSO – MA L’INTRATTENIMENTO E LA TV IN STREAMING ORMAI HANNO CONTAGIATO GLI OPERATORI DELLE TELECOMUNICAZIONI – NEGLI STATI UNITI COMCAST E AT&T HANNO COMPRATO DIRETTAMENTE I PRODUTTORI DI CONTENUTI (SKY E TIME WARNER), E A SETTEMBRE LA TV SATELLITARE LANCERÀ IN ITALIA UN PROPRIO SERVIZIO DI BANDA ULTRALARGA
PORCINI UMBRI – UNA COPPIA DI GUBBIO GIRA UN VIDEO HOT E FINISCE SU “UN FAMOSO” SITO PORNO, IN CITTÀ NON SI PARLA D’ALTRO – I PROTAGONISTI DEL FILMINO SONO ENTRAMBI GIÀ SPOSATI, MA DA QUALCHE ANNO HANNO INIZIATO A FREQUENTARSI: L’HANNO MESSO LORO ONLINE? – LE IMMAGINI SONO GIRATE IN UN APPARTAMENTO E LA TRAMA…
LA JUVE BALLA SULLE PUNTE – DYBALA, HIGUAIN, MANDZUKIC E KEAN ANDRANNO TUTTI VIA PER METTERE CRISTIANO RONALDO NELLE MIGLIORI CONDIZIONI POSSIBILI. CIOÈ NON OSCURARE LA SUA STELLA SOLITARIA E FARLO STARE TRANQUILLO – LUKAKU GREGARIO DI CR7, IL SOGNO ICARDI E IL PRESSING SU CHIESA: IL MERCATO BIANCONERO SI GIOCA TUTTO NELL’AREA DI RIGORE…
CAFONALISSIMO TARANTINO! – FOLLA IN DELIRIO PER LA PREMIERE DEL NUOVO CAPOLAVORO DEL REGISTA “C’ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD” – INSIEME A QUENTIN CI SONO UNA STUPEFACENTE MARGOT ROBBIE E LEONARDO DICAPRIO (CON PADRE AL SEGUITO), MA NON BRAD PITT – IN COMPENSO SFILA UNA VAGONATA DI STAR NOSTRANISSIME: DA VALERIA MARINI A FLAVIA VENTO, DA ALESSANDRO BORGHI A CHRISTIAN DE SICA FINO A BONOLIS/BRUGANELLI E RAGGI/LEMMETTI…
GNAM! LA BALENA CHE INGHIOTTE UN LEONE MARINO - MA NON SI CIBAVANO SOLO DI PLANCTON E PESCETTI? SÌ, MA UN GRUPPO DI MEGATTERE A CACCIA DI SARDINE SI È TROVATA IN MEZZO A CENTINAIA DI OTARIE. UNA SPALANCA LE FAUCI E SENZA ACCORGERSENE STA PER PAPPARSI UN BESTIONE. IL FINALE PERÒ NON È INDIGESTO
PIÙ POPPATE PIÙ VITA – SOLO QUATTRO BIMBI SU DIECI NEL MONDO VENGONO ALLATTATI AL SENO IN MODO ESCLUSIVO FINO AI 6 MESI DI VITA: PROMUOVERLO PER TUTTI I NEONATI POTREBBE SALVARE PIÙ DI 820MILA VITE OGNI ANNO – L’OMS DÀ IL VIA ALLA SETTIMANA MONDIALE CHE PROMUOVE LA NUTRIZIONE NATURALE DEL NEONATO E IL MINISTERO DELLA SALUTE LANCIA LA CAMPAGNA “E' NATURALE!”…(VIDEO)