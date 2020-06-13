FLASH! "CI STIAMO FACENDO PRENDERE PER IL CULO", NATALINO BALASSO PUBBLICA LA FOTO DI JUVE-MILAN CON LE PROTESTE DEI  ROSSONERI NEI CONFRONTI DELL'ARBITRO E IL MANCATO RISPETTO DELLE NORME SUL DISTANZIAMENTO: "VORREI CAPIRE MEGLIO QUELLA QUESTIONE CHE A TEATRO SI POSSONO FARE SOLO MONOLOGHI, OPPURE LETTURE CON LEGGIO DISTANZIATO DI 2 METRI" - SCANZI CI METTE IL CARICO: "COME MAI I SOLITI STRONZI A DOVER RISPETTARE LE REGOLE PIU' FERREE SONO (SIAMO) SEMPRE I TEATRANTI E I MUSICISTI?"

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“HO FATTO UNA CAZZATA CON I CAMBI” – IL MEA CULPA DI SARRI E LE DIFFICOLTA’ DELLA JUVE SENZA UN VERO CENTRAVANTI – SCONCERTI: “RONALDO NON LO È MAI STATO DAVVERO. È ATTACCANTE PURISSIMO, MA NON CENTRAVANTI. È STATA UNA MEZZA PARTITA. IL MILAN VIENE ELIMINATO SENZA AVER PERSO IN DUE PARTITE MA IERI SERA NON HA MAI TIRATO IN PORTA. LEAO È UN BIRILLO, HA UN EQUILIBRIO PRECARIO, O SCOMPARE O FA IL FENOMENO, IL PIÙ DELLE VOLTE SCOMPARE – LE VOCI NEL SILENZIO, ORSATO ALLA WOODY ALLEN: “PROTESTATE, MA A DISTANZA”

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IN QUARANTENA VI SIETE ABBUFFATI E ADESSO PIANGETE SULLA BILANCIA? I SEGRETI PER RIMETTERSI IN FORMA DI NICOLA SORRENTINO CHE SFATA I FALSI MITI SU PASTA E PIZZA – LA CHIAVE PER STARE BENE È LA VECCHIA E CARA DIETA MEDITERRANEA: “SÌ ALLA PASTA, MA CON CONDIMENTI LEGGERI, LEGUMI OTTIMI, UN PO' DI CARNE ROSSA NON FA MALE SE COTTA NEL MODO GIUSTO. UNA VOLTA ALLA SETTIMANA VA BENE ANCHE LA PIZZA ALLA MARINARA. NON POSSONO MANCARE FRUTTA SECCA E CIOCCOLATO FONDENTE” – E SU VITAMINE ED ESERCIZIO FISICO…