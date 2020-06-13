natalino balasso natalino balasso
FLASH! "CI STIAMO FACENDO PRENDERE PER IL CULO", NATALINO BALASSO PUBBLICA LA FOTO DI JUVE-MILAN CON LE PROTESTE DEI ROSSONERI NEI CONFRONTI DELL'ARBITRO E IL MANCATO RISPETTO DELLE NORME SUL DISTANZIAMENTO: "VORREI CAPIRE MEGLIO QUELLA QUESTIONE CHE A TEATRO SI POSSONO FARE SOLO MONOLOGHI, OPPURE LETTURE CON LEGGIO DISTANZIATO DI 2 METRI" - SCANZI CI METTE IL CARICO: "COME MAI I SOLITI STRONZI A DOVER RISPETTARE LE REGOLE PIU' FERREE SONO (SIAMO) SEMPRE I TEATRANTI E I MUSICISTI?"-
‘CI SIAMO GIOCATI ROMA PER DUE PIOTTE’ – MATTIA FELTRI: "ALLA FINE, DI MAFIA CAPITALE, RIMANE UNA GIGANTESCA, STOMACHEVOLE CALUNNIA DI ROMA. LE AVETE VISTE LE BELLE FICTION? I FILM PIOVOSI DEL SOTTOSCALA DI BLADE RUNNER, QUEL GUAPPO DEL DOPOCENA DI DI BATTISTA CHE INCITAVA I PICCIOTTI DEL PD E DEL PDL A CONFESSARE. ALLORA SEMBRAVA IL DELIRIO, ADESSO, CHE LA CASSAZIONE HA ILLUSTRATO PERCHÉ NON ERA MAFIA CAPITALE, NON ERA NEMMENO MAFIA E BASTA, SEMBRA SOLO MISERIA..."
STURM UND TRUMP – “L’OMICIDIO DI GEORGE FLOYD? LE STRETTE AL COLLO NON MI PIACCIONO MA ALLE VOLTE SONO NECESSARIE” – IL PRESIDENTE USA DIFENDE LA POLIZIA E PARLA DELLA PRATICA CHE HA PROVOCATO LA MORTE DELL’AFROAMERICANO A MINNEAPOLIS – “IN GENERALE ANDREBBE VIETATA MA…”
ALTRO CHE SOLDI FACILI! PER LE BANCHE IN RITARDO SUI PRESTITI ALLE IMPRESE ARRIVA LA STRIGLIATA DI BANKITALIA – QUASI UN MILIONE DI DOMANDE, PROSCIUGATI I FONDI DEL GOVERNO: SERVONO ALTRI 4 MILIARDI INTANTO ANCHE L’ANTITRUST HA ACCESO UN FARO SULLE BANCHE AVVIANDO 4 ISTRUTTORIE E 12 MORAL SUASION – L’ODISSEA DELLE PMI TRA IL MOLOCH BUROCRAZIA E I CRITERI NEBULOSI PER OTTENERE QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LIQUIDITA’...
LA BATTAGLIA DI TRAFALGAR – ESPLODE LA GUERRIGLIA A LONDRA. LA POLIZIA SI SCONTRA CON GLI ESTREMISTI DI DESTRA MENTRE GLI ATTIVISTI (E DIVERSI TEPPISTI) DI BLACK LIVES MATTER LANCIANO FUMOGENI - TRA I MANIFESTANTI OGGI ANCHE PAUL GOLDING, LEADER DI BRITAIN FIRST, E GRUPPI DI TIFOSI DI CALCIO PROVENIENTI DA TUTTO IL PAESE. SCOTLAND YARD FA TINTINNARE LE MANETTE… - VIDEO
“HO FATTO UNA CAZZATA CON I CAMBI” – IL MEA CULPA DI SARRI E LE DIFFICOLTA’ DELLA JUVE SENZA UN VERO CENTRAVANTI – SCONCERTI: “RONALDO NON LO È MAI STATO DAVVERO. È ATTACCANTE PURISSIMO, MA NON CENTRAVANTI. È STATA UNA MEZZA PARTITA. IL MILAN VIENE ELIMINATO SENZA AVER PERSO IN DUE PARTITE MA IERI SERA NON HA MAI TIRATO IN PORTA. LEAO È UN BIRILLO, HA UN EQUILIBRIO PRECARIO, O SCOMPARE O FA IL FENOMENO, IL PIÙ DELLE VOLTE SCOMPARE – LE VOCI NEL SILENZIO, ORSATO ALLA WOODY ALLEN: “PROTESTATE, MA A DISTANZA”
CAFONALINO ‘ALDA’ FEDELTÀ – IL PALAZZO RHINOCEROS DELLA FONDAZIONE FENDI RIPRENDE VITA DOPO IL LOCKDOWN CON LA MOSTRA OMAGGIO A PASOLINI “E TU SPLENDI INVECE”, CON LE FOTO DI DINO PEDRIALI – ALL’ANTEPRIMA A INVITI CON TRAMONTO SUL CUPOLONE C’ERANO NINETTO DAVOLI E I SOLITI PARTY-GIANI ROMANELLI GUIDATI DA MARISELA FEDERICI…
LE RESTRIZIONI HANNO TRASFORMATO L’ORGANIZZAZIONE DI UNA VACANZA IN UN INCUBO? IN SOCCORSO DEI FORTUNATI CHE HANNO ANCORA QUALCHE SOLDO IN TASCA PER PENSARE ALLE FERIE, ARRIVA LA MAPPA INTERATTIVA DELL’INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION: BASTA UN CLICK PER SCOPRIRE SE IL PAESE DOVE VOGLIAMO ANDARE CONSENTE L’ACCESSO E QUALI LIMITAZIONI SONO ANCORA IN VIGORE…
IN QUARANTENA VI SIETE ABBUFFATI E ADESSO PIANGETE SULLA BILANCIA? I SEGRETI PER RIMETTERSI IN FORMA DI NICOLA SORRENTINO CHE SFATA I FALSI MITI SU PASTA E PIZZA – LA CHIAVE PER STARE BENE È LA VECCHIA E CARA DIETA MEDITERRANEA: “SÌ ALLA PASTA, MA CON CONDIMENTI LEGGERI, LEGUMI OTTIMI, UN PO' DI CARNE ROSSA NON FA MALE SE COTTA NEL MODO GIUSTO. UNA VOLTA ALLA SETTIMANA VA BENE ANCHE LA PIZZA ALLA MARINARA. NON POSSONO MANCARE FRUTTA SECCA E CIOCCOLATO FONDENTE” – E SU VITAMINE ED ESERCIZIO FISICO…