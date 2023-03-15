FLASH - A "DOMENICA IN" LA 83ENNE IVA ZANICCHI MANIFESTA LA SUA PRINCIPALE PREOCCUPAZIONE: "QUI SIAMO ARRIVATI AL PUNTO CHE IN TELEVISIONE NON SI PUO' PIU' DIRE UCCELLO"-
FLASH - A "DOMENICA IN" LA 83ENNE IVA ZANICCHI MANIFESTA LA SUA PRINCIPALE PREOCCUPAZIONE: "QUI SIAMO ARRIVATI AL PUNTO CHE IN TELEVISIONE NON SI PUO' PIU' DIRE UCCELLO"-
CAFONALINO RIDI PAGLIACCIO! – ALL'OPERA DI ROMA VANNO IN SCENA I “PAGLIACCI” DI RUGGERO LEONCAVALLO, CON L'ANTICA E ANCORA SCOPPIETTANTE REGIA DI FRANCO ZEFFIRELLI. SUL PODIO IL TINTISSIMO DANIEL OREN – INSIEME AL SINDACO GUALTIERI, ACCORRE IL “CAMERLENGO” DEL MELONISMO, BRUNO VESPA. E POI GIANNI E MADDALENA LETTA, CORRADO AUGIAS, MAURO MASI CON INGRID MUCCITELLI, LA VISPA MAITE BULGARI, PRINCIPI, PRINCIPESSE, AMBASCIATORI…
I RICCONI FANNO INCETTA DEL FARMACO CONTRO IL DIABETE, USATO PER DIMAGRIRE, MA COSI' FACENDO LO TOLGONO AI MALATI – NEGLI USA OZEMPIC, LA PUNTURINA A BASE DI SEMAGLUTIDE, È DIVENTATA INTROVABILE DA QUANDO ELON MUSK HA DETTO DI FARNE USO INSIEME A UNA MASSA DI SVIPPATI - PER I DIABETICI DI TIPO 2 LA CACCIA AL TESORO E' INIZIATA ANCHE IN ITALIA E I MEDICI SONO COSTRETTI A DIROTTARE SU ALTRI FARMACI – COME FUNZIONA IL SEMAGLUTIDE
I CENTRI DI RICERCA CONTRO IL CANCRO LANCIANO L'ALLARME: "MANCANO RISORSE E PERSONALE" - NEL NOSTRO PAESE CI SONO 149 LABORATORI DOVE SI STUDIANO SOLUZIONI TERAPEUTICHE INNOVATIVE CONTRO IL TUMORE: MANCANO BIONFORMATICI, COORDINATORI DI RICERCA CLINICA E DATA MANAGER - L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ONCOLOGIA MEDICA: "IN ITALIA, OGNI ANNO, CIRCA L’8% DEI PAZIENTI IN TRATTAMENTO ENTRA IN SPERIMENTAZIONI CLINICHE MA..."