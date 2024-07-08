FLASH! - "È FANTASTICO" - IL QUOTIDIANO "LIBERATION", PUNTO DI RIFERIMENTO PER I SINISTRATI FRANCESI, ESULTA PER LA BATOSTA ELETTORALE PRESA DA MARINE LE PEN AL BALLOTTAGGIO DELLE ELEZIONI POLITICHE - LE PRIME PAGINE DI OGGI - "LE FIGARO": "RASSEMBLEMENT NATIONAL IN FALLIMENTO, LA GAUCHE SI IMPONE SU MACRON" - "LE MONDE": "LA FRANCIA TRATTIENE IL FIATO" - "LE PARISIEN" SI CHIEDE: "E ORA COSA FACCIAMO?..."

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DAGOREPORT - DAJE E RIDAJE, LE ‘’SASSATE’’ ARRIVANO SUL COLLE - LA FUTURA NOMINA DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA HA INNESCATO SU SASSATE.IT. ALCUNI BOMBASTICI ARTICOLI CHE HANNO COINVOLTO NON SOLO CROSETTO, I GENERALI PORTOLANO, MASIELLO E CAVO DRAGONE, MA ANCHE IL RESPONSABILE QUIRINALIZIO PER LA DIFESA, GAROFANI - DA FONTI AUTOREVOLI VENIAMO A SAPERE CHE UN NERVOSISSIMO MATTARELLA HA CONVOCATO GAROFANI, PERÒ NESSUNO SA COSA SI SIANO DETTI - LA SITUAZIONE È TALE CHE POTREBBE CORRERE IL RISCHIO ANCHE DI ESSERE DESTITUITO DA SEGRETARIO DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA DIFESA, DICONO…