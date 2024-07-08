prima pagina liberation 8 luglio 2024 prima pagina le monde 8 luglio 2024 prima pagina la croix 8 luglio 2024 prima pagina le parisien 8 luglio 2024 prima pagina les echos 8 luglio 2024 prima pagina le figaro 8 luglio 2024
FLASH! - "È FANTASTICO" - IL QUOTIDIANO "LIBERATION", PUNTO DI RIFERIMENTO PER I SINISTRATI FRANCESI, ESULTA PER LA BATOSTA ELETTORALE PRESA DA MARINE LE PEN AL BALLOTTAGGIO DELLE ELEZIONI POLITICHE - LE PRIME PAGINE DI OGGI - "LE FIGARO": "RASSEMBLEMENT NATIONAL IN FALLIMENTO, LA GAUCHE SI IMPONE SU MACRON" - "LE MONDE": "LA FRANCIA TRATTIENE IL FIATO" - "LE PARISIEN" SI CHIEDE: "E ORA COSA FACCIAMO?..."-
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FLASH! - BAD NEWS PER IGNAZIO LA RUSSA: LA PROCURA DI MILANO PROROGA LE INDAGINI SUL FIGLIO LEONARDO APACHE, ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE…
DAGOREPORT – SORCI VERDI PER URSULA VON DER LEYEN: L’ACCORDO SOTTOBANCO CON GLI AMBIENTALISTI FA INCAZZARE UNA GROSSA FRANGIA DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO – I DUBBI DELL’ALA DESTRA DEL PPE: COSA HA PROMESSO PER AVERE I VOTI DEI 53 EUROPARLAMENTARI GREEN VOTERANNO PER LEI? E SOPRATTUTTO, LE BASTERANNO PER COMPENSARE I FRANCHI TIRATORI, CHE POTREBBERO MOLTIPLICARSI?
DAGOREPORT – A VIALE MAZZINI È SCESO IL GELO TRA ROBERTO SERGIO E GIAMPAOLO ROSSI: I DUE NON SI RIVOLGONO PIÙ LA PAROLA – IL DIRETTORE GENERALE E AD IN PECTORE, ROSSI, SI È MOLTO INFASTIDITO DAL COMPORTAMENTO DEL SUO COLLEGA, CHE, ASSUMENDO IL DJ DI CASAPOUND, FERDINANDO COLLOCA DETTO “FERDY”, HA TENTATO DI ACCREDITARSI ULTERIORMENTE CON GIORGIA MELONI MOSTRANDOSI PIÙ DESTRO DEI MAL-DESTRI – LA DUCETTA NON È PIÙ SICURA NEMMENO DI ROSSI…
FLASH – MISTERI (FRATELLI) D’ITALIA: ZITTI ZITTI, DEL CASO STRIANO NON SE NE PARLA PIU' - LA BOMBASTICA INCHIESTA DEL MAGISTRATO CANTONE SUL DOSSIERAGGIO ABUSIVO SU POLITICI E VIP, UNA VOLTA CHE LA MELONA HA BOCCIATO L'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA (RICHIESTA INVANO DA NORDIO E CROSETTO), METTENDOLA NELLE MANINE FIDATE DI CHIARA COLOSIMO, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ANTIMAFIA, ZAC!, È SCESO UN INSOLITO SILENZIO, IN BARBA A DIVERSE DENUNCE...
DAGOREPORT - DAJE E RIDAJE, LE ‘’SASSATE’’ ARRIVANO SUL COLLE - LA FUTURA NOMINA DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA HA INNESCATO SU SASSATE.IT. ALCUNI BOMBASTICI ARTICOLI CHE HANNO COINVOLTO NON SOLO CROSETTO, I GENERALI PORTOLANO, MASIELLO E CAVO DRAGONE, MA ANCHE IL RESPONSABILE QUIRINALIZIO PER LA DIFESA, GAROFANI - DA FONTI AUTOREVOLI VENIAMO A SAPERE CHE UN NERVOSISSIMO MATTARELLA HA CONVOCATO GAROFANI, PERÒ NESSUNO SA COSA SI SIANO DETTI - LA SITUAZIONE È TALE CHE POTREBBE CORRERE IL RISCHIO ANCHE DI ESSERE DESTITUITO DA SEGRETARIO DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA DIFESA, DICONO…