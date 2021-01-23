FLASH - "UNOMATTINA" SEXY ALTRO CHE IN FAMIGLIA! MONICONA SETTA PUBBLICA NEI FLEET DI TWITTER (CON PROFILO PUBBLICO) UNA FOTO IN MUTANDE E TACCHI MOSTRANDO LE SUE FORME. VEDERE PER CREDERE...-
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CAMPIDOGLIE – VIRGINIA RAGGI METTE ALLA PORTA IL SUO VICE LUCA BERGAMO LIQUIDATO CON UNA NOTA IN CUI SI PARLA DI “DIVERSITÀ DI VISIONI POLITICHE PER IL FUTURO DI ROMA” – LA SINDACA DA TEMPO AVEVA NEL MIRINO BERGAMO: LUI L’AVEVA GIÀ SCARICATA QUANDO AVEVA BOCCIATO LA SUA RICANDIDATURA, PROVANDO IL FUGONE DAL CAMPIDOGLIO GIÀ L’ANNO SCORSO QUANDO…
UN AUTOGRILL PER LA TESTA - L'AZIENDA CROLLA IN BORSA DOPO L'ANNUNCIO DELL'AUMENTO DI CAPITALE: CHIEDERÀ 600 MILIONI AL MERCATO - NUOVA TEGOLA PER I BENETTON, MENTRE L'ALTRA SOCIETÀ DEL GRUPPO, ASPI, HA PRESENTATO AL MERCATO IL PIANO INDUSTRIALE AL 2024: L'OBIETTIVO È ASSUMERE 2.900 PERSONE ED EFFETTUARE INVESTIMENTI PER 6,1 MILIARDI...
DINO VIOLA PER SEMPRE – 30 ANNI FA SE NE ANDAVA IL PRESIDENTE CHE HA FATTO GRANDE LA ROMA” (COPYRIGHT BRUNO CONTI) – CAGNUCCI: ("IL ROMANISTA"): “CI SONO UOMINI CHE VOTANO L'INTERA VITA A UNA CAUSA, VIOLA L'HA DEDICATA AL CLUB GIALLOROSSO. CI HA LITIGATO ANCHE, CI HA SOFFERTO. L'ACQUISTO DI MANFREDONIA FU UNA FERITA. COSÌ COME LE CESSIONI DI DI BARTOLOMEI, CEREZO, ANCELOTTI E LA QUERELLE LEGALE CON FALCAO. NON SOPPORTAVA CHE LA ROMA LA CHIAMASSERO ROMETTA…” – ECCO CHI C’ERA ALLA MESSA IN COMMEMORAZIONE DI VIOLA- FOTO+VIDEO
A UN PASSO DAL CIELO – IN ATTESA DI POTER TORNARE A VIAGGIARE, GODETEVI LA MAGIA DEL “RED CLOUDS GOLDEN SUMMIT”, IN CINA, CHE OSPITA DUE TEMPLI SOSPESI TRA LE NUVOLE A 2336 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE: I DUE TEMPLI, COSTRUITI SULLA SOMMITÀ DI DUE MASSICCI, SONO COLLEGATI DA UN PONTICELLO E SI RAGGIUNGONO ATTRAVERSO UNA LUNGA SCALINATA COMPOSTA DA QUASI 9.000 SCALINI CHE… - VIDEO