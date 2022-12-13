FLASH! "GLI UOMINI HANNO BISOGNO DI FARE SESSO 27 VOLTE AL MESE PER AVERE UNA PROSTATA SANA". LA FRASE DI BRYAN ADAMS SCATENA A “VIVA RAI 2” L’IRONIA DI GABRIELE MUCCINO (“NEANCHE I CONIGLI) E FIORELLO: “GUARISCI DALLA PROSTATA MA TI VIENE L’INFARTO" (SEGNALIAMO ALLO SHOWMAN E AI SUOI AUTORI CHE LA NOTIZIA E’ STATA RILANCIATA IN ITALIA DA DAGOSPIA…)

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BRYAN ADAMS

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