FLASH! - RIVOLTA A SAXA RUBRA. SUSCITA INDIGNAZIONE QUEL NOTO PERSONAGGIO E CONDUTTORE CHE PUR ESSENDO RISULTATO POSITIVO È ANDATO IN GIRO SENZA AVVERTIRE NESSUNO E PURE SENZA MASCHERINA. DI CHI SI TRATTA? AH, SAPERLO!

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