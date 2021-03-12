FLASH! - RIVOLTA A SAXA RUBRA. SUSCITA INDIGNAZIONE QUEL NOTO PERSONAGGIO E CONDUTTORE CHE PUR ESSENDO RISULTATO POSITIVO È ANDATO IN GIRO SENZA AVVERTIRE NESSUNO E PURE SENZA MASCHERINA. DI CHI SI TRATTA? AH, SAPERLO!-
FLASH! - RIVOLTA A SAXA RUBRA. SUSCITA INDIGNAZIONE QUEL NOTO PERSONAGGIO E CONDUTTORE CHE PUR ESSENDO RISULTATO POSITIVO È ANDATO IN GIRO SENZA AVVERTIRE NESSUNO E PURE SENZA MASCHERINA. DI CHI SI TRATTA? AH, SAPERLO!-
“NON SPEGNIAMO LE LUCI DELLA NOTTE” - A UN ANNO ESATTO DALL’ANNUNCIO DEL PRIMO LOCKDOWN I TITOLARI DEI LOCALI ROMANI SI UNISCONO ALLA FIACCOLATA AL CIRCO MASSIMO INDETTA DALL’ITALIAN HOSPITALITY NETWORK - NONOSTANTE IL FREDDO C’ERANO 300 PERSONE A RAPPRESENTARE TUTTO IL COMPARTO NOTTURNO: “NON CHIEDIAMO SUSSIDI, VOGLIAMO SOLO REGOLE CHIARE PER POTER LAVORARE IN SICUREZZA…”
COME FARE BUSINESS ANCHE CON IL COVID – BANGKOK TRASFORMA LA QUARANTENA IN VACANZA (BETTINI, ARRIVIAMO!) - IL PERIODO DI ISOLAMENTO OBBLIGATORIO PER I VIAGGIATORI VIENE RIDOTTO DA 14 A 7 GIORNI E SI POTRA' TRASCORRERLO A BORDO DI YACHT O PICCOLE NAVI DA CROCIERA. LE PRENOTAZIONI SONO GIÀ APERTE. COME IN ISRAELE E A SINGAPORE, I TURISTI TENUTI A INDOSSARE UN BRACCIALETTO ELETTRONICO –TROPPE DOMANDE SCOMODE: IL PREMIER SPRUZZA DISINFETTANTE SUI GIORNALISTI