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FLASH! ROBERTO SERGIO NON C’È, MA SI SENTE – L’AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA RAI NON È PRESENTE ALLA CONFERENZA STAMPA DI APERTURA DI SANREMO MA, PER INTERPOSTA PERSONA, MANDA UN SALUTO A GIORNALISTI, AMADEUS, FIORELLO E COMPAGNIA CANTANTE – INSOMMA PER CHI NON LO AVESSE ANCORA CAPITO, L’AD VUOLE BOLLINARE IL FESTIVAL, INCASSARE UN SUCCESSO E RESTARE INCHIODATO ALLA POLTRONA…-
PER TORNARE ALLA CASA BIANCA, BIDEN DEVE FERMARE LE GUERRE: IL PRESIDENTE AMERICANO VUOLE UN CESSATE IL FUOCO A GAZA ENTRO AGOSTO. LA TREGUA IN MEDIORIENTE PUÒ VALERE IL 4% ALLE ELEZIONI DI NOVEMBRE. ANCORA PIÙ DECISIVA (IL 5%) SAREBBE LA FINE DELLE OSTILITÀ IN UCRAINA MA PUTIN TRACCHEGGIA: NON VUOLE FARE UN REGALO A “SLEEPY JOE”, E TIFA PER IL RITORNO DELL’ISOLAZIONISTA TRUMP - L’OCCIDENTE VUOLE COSTRINGERE PUTIN A TRATTARE CONTINUANDO, TRA MILLE DIFFICOLTA', A FINANZIARE L'UCRAINA - L'IMPASSE DEGLI STATI UNITI A FARE, COME UNA VOLTA, I GENDARMI DEL MONDO SONO CAUSATE DALLA GLOBALIZZAZIONE: EX PAESI STRACCIONI ORA ALZANO LA CRESTA, VOGLIONO ESSERE COMPETIVI E NON ACCETTANO PIU' LA SUPREMAZIA MILITARE, ECONOMICA E POLITICA DEL MONDO OCCIDENTALE
DAGOREPORT – IL RICORSO DI SGARBI AL TAR NON DISPIACE AL DUPLEX MELONI-FAZZOLARI: LA DUCETTA E IL SUO BRACCIO DESTRO (E TESO) VOGLIONO “CONGELARE” NON SOLO LA ROGNA DEL CRITICO D’URTO, MA TUTTE LE ALTRE BEGHE GIUDIZIARIE IN CORSO (DELMASTRO, SANTANCHÈ, POZZOLO, LA RUSSA JUNIOR) FINO ALLE EUROPEE – L’ORDINE PERENTORIO È: FINO AL 9 GIUGNO, GIORNO DEL MIO TRIONFO, NON VOGLIO CASINI CHE POSSANO DESTABILIZZARE GLI EQUILIBRI DEL GOVERNO. DOPO LE EUROPEE, CONTATI I VOTI, ARRIVERA' IL REGOLAMENTO DEI CONTI DELLA MELONA CON I DUE ALLEATI (SALVINI IN PRIMIS) - LA MELONA È INCAZZATA PURE CON IL COGNATO, L'AGRICOLTORE SPAZIALE LOLLOBRIGIDA, CHE NON PERDE OCCASIONE DI SPARARE CAZZATE E CREARE CASINI...
FINCHÉ C’È L’OPERA (E IL GOVERNO MELONI) C’È SPERANZA PER LADY CASELLATI DI VEDERE UN GIORNO APPARIRE IL RAMPOLLO ALVISE SUL PODIO DELLA SCALA BRANDENDO LA BACCHETTA CHE FU DI TOSCANINI E ABBADO – E COSÌ IL MINISTRO DELLE RIFORME ISTITUZIONALI ASSEDIA L'ORECCHIO DI SANGIULIANO DI TELEFONATE PER FAR TRASLOCARE NEL TEMPIO DELLA LIRICA FORTUNATO ORTOMBINA, OGGI SOPRINTENDENTE DEL TEATRO LA FENICE DI VENEZIA, DOVE SUO FIGLIO È ORMAI DI CASA - LADY BETTY HA CHIESTO ANCHE DI INCONTRARE ABRAMO BAZOLI, NUME TUTELARE DELLA SCALA. PURTROPPO, VERSO BRESCIA, DOVE ABITA LA DINASTIA BAZOLI, LA LINEA TELEFONICA DELLA CASELLATI NON PRENDE... – ANCHE SE IL SOVRINTENDENTE DOMINIQUE MEYER E IL CDA DELLA SCALA SCADONO TRA UN ANNO, I GIOCHI DI POTERE SI FANNO ADESSO - ALVISE CASELLATI NON È L’UNICA CASELLA CHE BALLA NEL MINCULPOP MUSICAL-MELONIANO. ALTRI MUSICANTI SI FANNO AVANTI. BEATRICE VENEZI, ALBERTO VERONESI, NAZARENO CARUSI…
SGARBI AVVELENATI: “INVITO RANUCCI E TRAVAGLIO A FARE UNO DEI LORO SERVIZI SULLA CARRIERA UNIVERSITARIA DI GIUSEPPE CONTE - NON HO BISOGNO DI LETTERE ANONIME PER DIRE CHE IL SUO CURRICULUM È PORNOGRAFICO, UN ESEMPIO DI IMMORALITA' POLITICA E DI INADEGUATEZZA CULTURALE, COME I CONCORSI UNIVERSITARI CHE HA VINTO SENZA MERITO'' - LA CARRIERA FULMINEA MA NEBULOSA DELL'AVVOCATO DEL POPOLO: A 37 ANNI PROFESSORE ASSOCIATO, ORDINARIO A 41 (L’ETÀ MEDIA È 59), MA NESSUNA PUBBLICAZIONE DI PESO – IL RAPPORTO CON GUIDO ALPA E QUEI CONCORSI SU CUI ALEGGIA IL CONFLITTO DI INTERESSI
DAGOREPORT - LADY JEKYLL AND BABY HIDE. LE DUE MELONI: A VOLTE POST-FASCISTA, A VOLTE MODERATA - CONOSCIAMO LA VERSIONE DOMESTICA, DETTA “IO SO’ GIORGIA E VOI NON SIETE UN CAZZO!” CHE CONFONDE L’AUTOREVOLEZZA CON L’AUTORITARISMO: CHI NON È CON NOI È CONTRO DI NOI - C’È POI MELONI INTERNATIONAL CHE, ALLONTANATI I FAZZOLARI, SFODERA LE SUE CAPACITÀ DI FAR POLITICA OTTENENDO L’APPLAUSO DI BIDEN, SCHOLZ E URSULA, SCIOCCATI DI TROVARSI DAVANTI, ANZICHÉ UNA FEROCE ESTREMISTA DI DESTRA, UNA SEGUACE DI GIULIO ANDREOTTI: “IN POLITICA NON ESISTONO NEMICI MA SOLO AVVERSARI CON I QUALI DIALOGARE E TRATTARE” - PERSINO MACRON, UN TIPINO CHE NON HA MAI NASCOSTO UNA CERTA INSOFFERENZA NEI SUOI CONFRONTI, HA AMMESSO CHE IL SUCCESSO SU ORBAN È AL 50% DOVUTO ALL'EURO-MELONA - DA DRAGHETTA EUROPEA A DUCETTA DE’ NOANTRI: ANALISI DI SDOPPIAMENTO DI PERSONALITÀ