FLASH - ROCCO SIFFREDI CONTROCORRENTE SULL'ASSOLUZIONE DEI QUATTRO UOMINI ACCUSATI DI AVER STUPRATO SARA TOMMASI - IN UNA STORIA SU INSTAGRAM, IL PORNODIVO ACCUSA: "BELLA GIUSTIZIA! PENSAVO CHE AVESSERO BUTTATO LA CHIAVE! POVERA RAGAZZA..."-
FLASH - ROCCO SIFFREDI CONTROCORRENTE SULL'ASSOLUZIONE DEI QUATTRO UOMINI ACCUSATI DI AVER STUPRATO SARA TOMMASI - IN UNA STORIA SU INSTAGRAM, IL PORNODIVO ACCUSA: "BELLA GIUSTIZIA! PENSAVO CHE AVESSERO BUTTATO LA CHIAVE! POVERA RAGAZZA..."-
CAFONALINO CIUF CIUF – ALL’EVENTO “ROMA LOCOMOTIVA D’ITALIA”, ORGANIZZATO DA “IL TEMPO” NELLA SUA SEDE DI PALAZZO WEDEKIND, VA IN SCENA UNA SFILATA DI MINISTRI, DA SALVINI A TAJANI FINO A PIANTEDOSI – SUL PALCO ANCHE IL SINDACO DI ROMA GUALTIERI, INSIEME A MONSIGNOR PAGLIA. E POI L’AD DEL GRUPPO FS, LUIGI FERRARIS, IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROMOTORE DI EXPO ROMA 2030, GIAMPIERO MASSOLO, UNA ROSSEGGIANTE MICHAELA BIANCOFIORE, FRANCESCO STORACE TRONEGGIANTE…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE – NON ESITATE E FATEVI LO SCREENING: A ROMA, IL 10% DI CHI HA PARTECIPATO ALLA CAMPAGNA DI PREVENZIONE PER IL TUMORE DEL COLON RETTO, È RISULTATO POSITIVO - FORTUNATAMENTE SEMPRE PIÙ PERSONE ADERISCONO: NEI 21 COMUNI DELLA ASL ROMA 6, HA PARTECIPATO IL 21% DELLA POPOLAZIONE INVITATA, L’86% È ANDATA A FARSI TESTARE IN FARMACIA. E DOMENICA CI SARÀ UNA GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE AL FATEBENEFRATELLI