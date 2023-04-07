FLASH! - L’EDITORE DEL "DOMANI", CARLO DE BENEDETTI, CAMBIA DIRETTORE MA SI SCORDA DI ANNUNCIARLO SUL GIORNALE…CI PENSA L’ASSEMBLEA CON UN SUO COMUNICATO. ACROBAZIE DEI GIORNALINI…-
FLASH! - L’EDITORE DEL "DOMANI", CARLO DE BENEDETTI, CAMBIA DIRETTORE MA SI SCORDA DI ANNUNCIARLO SUL GIORNALE…CI PENSA L’ASSEMBLEA CON UN SUO COMUNICATO. ACROBAZIE DEI GIORNALINI…-
FLASH! - IL RICOVERO DI BERLUSCONI HA RIACCESO I RUMORS SULLA VENDITA DI MEDIASET AI FRANCESI DI BOLLORE'. ALLO STATO ATTUALE I TRE FIGLI DI SECONDO LETTO SONO FAVOREVOLI ALLA CESSIONE, MENTRE MARINA E' INDECISA E PIERSILVIO NETTAMENTE CONTRARIO - PER MONDADORI MARINA HA DECISO DI TENERSI IL CORE BUSINESS DEI LIBRI MENTRE VUOLE DISFARSI DEI PERIODICI...
CAFONAL BOSCHI IN FIAMME! – ALLA SERATA DI BENEFICENZA PER L'ASSOCIAZIONE “SOLE”, MARIA ELENA BOSCHI SI PRENDE LA SCENA E SI FA SBACIUCCHIARE A FAVORE DI FLASH DAL SUO “PRINCIPE AZZURRO”, GIULIO BERRUTI – AL ST. REGIS DI ROMA È UN PULLULARE DI GNOCCHE, DA CLAUDIA GALANTI A GIORGIA VENTURINI, DA GIORGIA ROSSI A SERENA AUTIERI. PRESENTI ANCHE TA-ROCCO CASALINO, IN COMPAGNIA DI UN GIOVANE VIRGULTO, LO “SBOTULINATORE” DELLE SVIPPATE, GIACOMO URTIS E PAMELONA PRATI. IN QUOTA “OMO DE PANZA, OMO DE SOSTANZA” CLAUDIO LOTITO, PIERLUIGI PARDO, LUCIANO NOBILI… – FOTO BY DI BACCO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
UNA NUOVA CURA PER LA DEPRESSIONE: RENDERCI UN PO' PIU' STUPIDI – UN GRUPPO DI RICERCATORI DELLA FLORIDA HA SCOPERTO UNA SOSTANZA (LA GLICINA) CHE, RIDUCENDO L’ATTIVITÀ DEI NEURONI, INDUCE ALLA DEPRESSIONE – DISINNESCANDO IL RECETTORE DI QUESTA SOSTANZA NEGLI ESSERI UMANI, SI RIUSCIREBBE A CURARE CHI SOFFRE DELLA MALATTIA – IL FARMACO POTREBBE ESSERE PRONTO TRA 4-5 ANNI…