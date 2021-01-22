FLASH - PER LA RUBRICA "SEPARATI ALLA NASCITA": IL SUOCERO DI CONTE, CESARE PALADINO, E' IL SOSIA DELLO SCRITTORE FRANCESE MICHEL HOUELLEBECQ - CONDIVIDONO LO STESSO MOCHO COLOR RAME APPOGGIATO SUL CAPOCCIONE...-
FLASH - PER LA RUBRICA "SEPARATI ALLA NASCITA": IL SUOCERO DI CONTE, CESARE PALADINO, E' IL SOSIA DELLO SCRITTORE FRANCESE MICHEL HOUELLEBECQ - CONDIVIDONO LO STESSO MOCHO COLOR RAME APPOGGIATO SUL CAPOCCIONE...-
CAZZOTTI DI FAMIGLIA - IL 16ENNE PUGILE FIGLIO D'ARTE MENA COME PAPÀ, PECCATO PERÒ CHE LO FACCIA FUORI DAL RING: SEGNALATO AL TRIBUNALE DEI MINORI PER AVER MASSACRATO DI BOTTE UN COETANEO, COME SI VEDE DA UN VIDEO CHE GIRA DA GIORNI SU TELEGRAM - IL PADRE, TOBIA GIUSEPPE LORIGA, È UNO DEI CAMPIONI DI BOXE ITALIANI PIÙ FORTI IN ATTIVITÀ E TITOLARE DI UNA PALESTRA MOLTO CONOSCIUTA A CROTONE: "CHIEDO SCUSA, NON L'HO EDUCATO COSÌ"
DIO E’ MORTO, MARX PURE E BALOTELLI HA “MAL DI STOMACO”: “L’ITALIA E’ NEL DEGRADO” - BALO POLITIK SULLA GESTIONE DELLA PANDEMIA: “MI SPIEGATE CHE ZONA ROSSA È QUESTA CON IL TRAFFICO ODIERNO QUASI MAGGIORE ALLA NORMALITÀ? TUTTI QUESTI SFORZI PER POI ARRIVARE A UN ALTRO LOCKDOWN? MA È POSSIBILE CHE…”
DINO VIOLA PER SEMPRE – 30 ANNI FA SE NE ANDAVA IL PRESIDENTE CHE HA FATTO GRANDE LA ROMA” (COPYRIGHT BRUNO CONTI) – CAGNUCCI: ("IL ROMANISTA"): “CI SONO UOMINI CHE VOTANO L'INTERA VITA A UNA CAUSA, VIOLA L'HA DEDICATA AL CLUB GIALLOROSSO. CI HA LITIGATO ANCHE, CI HA SOFFERTO. L'ACQUISTO DI MANFREDONIA FU UNA FERITA. COSÌ COME LE CESSIONI DI DI BARTOLOMEI, CEREZO, ANCELOTTI E LA QUERELLE LEGALE CON FALCAO. NON SOPPORTAVA CHE LA ROMA LA CHIAMASSERO ROMETTA…” – ECCO CHI C’ERA ALLA MESSA IN COMMEMORAZIONE DI VIOLA- FOTO+VIDEO
VOLETE SAPERE QUALI SONO I PASSAPORTI PIÙ POTENTI DEL MONDO IN TEMPI DI PANDEMIA? LA CLASSIFICA DI “HENLEY & PARTNERS”, CHE ANALIZZA I DOCUMENTI DI 199 PAESI, CONFERMA IN TESTA IL GIAPPONE. L’ITALIA SI PIAZZA QUARTA – AI PRIMI POSTI DELLA GRADUATORIA CI SONO I PASSAPORTI DELL’AREA DELL’ASIA-PACIFICO. IL MOTIVO? MOLTO PIÙ ATTUALE DI QUELLO CHE SI POSSA PENSARE…
MEGLIO UNA DOSE OGGI CHE L'IMMUNITÀ DOMANI - VISTI I RITARDI SULLA DISTRIBUZIONE DEI VACCINI, IL DOTTOR REMUZZI ELENCA I VANTAGGI DI RINVIARE LA SECONDA INIEZIONE: "L'EFFICACIA DI UNA SOLA INOCULAZIONE PFIZER ARRIVA ALL'80% E ANCHE OLTRE. COSÌ POSSIAMO CONSENTIRE A PIÙ PERSONE DI ARRIVARE PROTETTE ALL'ESTATE" - "UN ECCESSO DI RISPOSTA IMMUNE POTREBBE SPINGERE IL VIRUS A MUTARE, QUINDI NO A DUE DOSI TROPPO RAVVICINATE…"