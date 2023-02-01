FLASH! I RUMORS DI VIALE MAZZINI ACCREDITANO GIAN MARCO CHIOCCI IN POLE PER LA DIREZIONE DEL TG1 AL POSTO DI MONICA MAGGIONI – QUESTA EVENTUALE IPOTESI CREEREBBE UN PROBLEMA POLITICO NON INDIFFERENTE: IL PARTITO GUIDA DELLA MAGGIORANZA SI RITROVEREBBE DUE “SUOI” DIRETTORI IN SELLA AI PRINCIPALI TG DELLA RAI (CHIOCCI AL TG1- RAO AL TG2) – COME USCIRNE? UNA VIA D’USCITA POTREBBE ESSERE PROMUOVERE RAO AL TG1 E LASCIARE IL TG2 ALLA LEGA – DOPO SANREMO, IL MULTIGENDER COLETTA PUÒ RIPORRE IN VALIGIA TRUCCHI, SMALTI E PAILLETTES…

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PESTI I MERDONI? L’UNICA STRADA, LE DIMISSIONI! – L’USCITA DEMENZIALE DI “MINNIE” DONZELLI SU COSPITO, CON GLI ATTI SECRETATI RICEVUTI DAL COINQUILINO DELMASTRO E DIVULGATI IN AULA, È L'ENNESIMA PROVA DELL’INSIPIENZA POLITICA DEI MELONIANI, UBRIACATI DAL POTERE CON LA CAPOCCIA ANCORA IN VIA DELLA SCROFA – NORDIO "SMENTISCE" IL TANDEM DONZELLI-DELMASTRO: TUTTI GLI ATTI SUI DETENUTI AL 41 BIS SONO "SENSIBILI" (CIOE' SECRETATI) - E DONNA GIORGIA? SPERA DI CONGELARE LA POLEMICA FINO ALLE ELEZIONI REGIONALI MA LE POLTRONE DI DONZELLI, VICE PRESIDENTE DEL COPASIR, E DI DELMASTRO, SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA, SONO IN BILICO... - VIDEO

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TENETEVI SALDI. TRATTENETE IL RESPIRO. GOVERNATE LO SHOCK. ROMA GODONA ESISTE E RESISTE. E SI SOLLAZZA AL FESTONE DI SANDRA CARRARO, STARRING PUPO CHE GORGHEGGIA CON MARA VENIER, BRU-NEO VESPA CHE TRILLA IL RITORNELLO DI “GELATO AL CIOCCOLATO, DOLCE E UN PO’ SALATO…”, MENTRE NICOLINO PORRO AGITA I PIEDINI. SCUTRETTOLA SENZA UNA CURVA FUORI POSTO MARIA ELENA BOSCHI. NON FA RIDERE, FA IMPRESSIONE ADRIANO ARAGOZZINI. INTORNO BOLGIA E PIGIA PIGIA DI PARTY-GIANI - CERTO, UN FESTONE ULTRA-CAFONAL, SPENSIERATO E GAUDENTE, MA PRIVO DELLA CILIEGINA CHE FA OGGI DI UN PARTY UN EVENTO: UN COLLEGAMENTO CON ZELENSKY DA KIEV SOTTO LE BOMBE... – VIDEO STRACULT!

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