1 feb 2023 16:50

FLASH! I RUMORS DI VIALE MAZZINI ACCREDITANO GIAN MARCO CHIOCCI IN POLE PER LA DIREZIONE DEL TG1 AL POSTO DI MONICA MAGGIONI – QUESTA EVENTUALE IPOTESI CREEREBBE UN PROBLEMA POLITICO NON INDIFFERENTE: IL PARTITO GUIDA DELLA MAGGIORANZA SI RITROVEREBBE DUE “SUOI” DIRETTORI IN SELLA AI PRINCIPALI TG DELLA RAI (CHIOCCI AL TG1- RAO AL TG2) – COME USCIRNE? UNA VIA D’USCITA POTREBBE ESSERE PROMUOVERE RAO AL TG1 E LASCIARE IL TG2 ALLA LEGA – DOPO SANREMO, IL MULTIGENDER COLETTA PUÒ RIPORRE IN VALIGIA TRUCCHI, SMALTI E PAILLETTES…