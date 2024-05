FLASH! - SALUTAME 'A SORETA! MENTANA NON DIMENTICA NÉ PERDONA: HA CHIUSO IL TG ATTACCANDO LILLI GRUBER E SBATTENDO AL MURO L'EDITORE URBANO CAIRO E IL DIRETTORE ANDREA SALERNO: "MI SIEDO QUI DA 14 ANNI E NON HO MAI OFFESO NESSUNO. GRUBER HA AVUTO PAROLE MOLTO SGRADEVOLI E OFFENSIVE NEI MIEI CONFRONTI" - "SE L’AZIENDA PER CUI LAVORO NON PRENDERÀ POSIZIONE SULLA VICENDA, ENTRO LE PROSSIME 24 ORE NE TRARRÒ LE DIRETTE CONSEGUENZE" – IL TWEET DI MIMUN -VIDEO

Enrico Mentana ha ricordato che “al cavaliere nero nun je devi caga’ er c…”

(ADNKRONOS) - Enrico Mentana chiede un segnale a La7 dopo le parole "molto sgradevoli e offensive" pronunciate da Lilli Gruber nei confronti del direttore del telegiornale, 'reo' di aver sforato con i tempi ritardando l'inizio della puntata di Otto e mezzo andata in onda il 6 maggio. Ieri sera siamo andati un po' lunghi con il telegiornale, era una giornata cruciale, importantissima: la prospettiva di pace in Medioriente, la tragedia di Casteldaccia, vicino a Palermo, In più come ogni lunedì c'erano i nostri sondaggi e l'appuntamento con il Data Room di Milena Gabanelli. Come ogni lunedì siamo andati un po' lunghi, me ne scuso con i telespettatori. Un po' lunghi, come era prestabilito e concordato con chi dirige questa rete", dice Mentana chiudendo il tg di oggi.

"Chi ci ha seguito, Lilli Gruber, perché non mi piace di far finta di non sapere nomi e cognomi, ha avuto parole molto sgradevoli e offensive nei confronti del sottoscritto. Io mi siedo qui da 14 anni per fare questo tg, non ho mai offeso volontariamente nessuno e tantomeno i colleghi che lavorano su questa rete. Gradirei reciprocità a questo riguardo e gradirei da parte dell'azienda per cui lavoro che non ci fosse il mutismo che accompagna questa vicenda da 24 ore. Domani sera vedremo se c'è stato qualcosa, altrimenti trarrò conclusioni e dirette conseguenze", conclude.