irama giulia de lellis irama irama irama irama irama
FLASH! SANREMO AL TEMPO DEL COVID – IRAMA STASERA NON CANTA. POSITIVO UNO DEI COMPONENTI DEL SUO STAFF. IL CANTANTE SOTTOPOSTO A UN TAMPONE. IN ATTESA DEL RISULTATO, LA SUA ESIBIZIONE DI STASERA È RIMANDATA A DOMANI. AL SUO POSTO, CI SARA’ NOEMI.-
SANREMIX! – MATILDA DE ANGELIS: “LA PRIMA VOLTA CHE HO VISTO IL PALCO DELL’ARISTON MI SONO MESSA A PIANGERE” (PIÙ DI NICOLE KIDMAN, POTÉ AMADEUS) - ARISA IN MODALITÀ RATAJKOWSKY: “SÒ FICA E ME DOVETE VOTÀ’” – COSA LEGA MADAME E CR7? – IL GUARANA’ DI GAZZE’, AIELLO E "IL SESSO IBUFROFENE", I "BACI DELIVERY" DI ANNALISA, MICHIELIN E “LA CATTEDRALE CHE SI SENTE DENTRO” (HA PROVATO CON LA DOLCE EUCHESSINA?) – VIDEO
PD, ANATOMIA DI UN DISASTRO - DUE ANNI A INCORONARE IL CONTE DRACULA COME “PUNTO DI RIFERIMENTO DEI PROGRESSISTI EUROPEI” (ZINGARETTI), COME LA “CARTA DECISIVA DEL FRONTE DEMOCRATICO” (BETTINI), E ORA IL “PUNTO DI RIFERIMENTO DEI PROGRESSISTI” SUCCHIA I VOTI AI PROGRESSISTI: QUATTRO PUNTI, CONSENTENDO AI 5STELLE DI TORNARE IL SECONDO PARTITO DOPO LA LEGA E FACENDO PRECIPITARE IL PD AL 14,2% DOPO FRATELLI D’ITALIA
I TEDESCHI STANNO MANDANDO MUSK FUORI DI TESLA - LA CASA AUTOMOBILISTICA AMERICANA VUOLE APRIRE UNA “GIGAFACTORY” IN GERMANIA MA NON TROVA DIPENDENTI E MANAGER. IL MOTIVO? VOLKSWAGEN HA DECISO CHE CHI LASCERÀ IL GRUPPO PER LA CONCORRENTE NON POTRÀ MAI PIÙ TORNARE A LAVORARE PER LORO. NON SOLO: CHI SI VORRÀ CONCEDERE UN ANNO SABBATICO AVRÀ GARANTITO IL 70% DELLO STIPENDIO
VIDEO! QUANDO BENOTTI DISSE: "A PROFUMO (AD DI LEONARDO) GLI FACCIO FINIRE LA CARRIERA. LI MANDO TUTTI IN GALERA! HO DOCUMENTI DI TUTTI, CREO UNO SCANDALO CHE NON FINISCE MAI" – GILETTI TORNA SUL CASO DEL GIORNALISTA MEDIATORE COINVOLTO IN UNA INCHIESTA SULLA PRESUNTA MAXI COMMESSA DI MASCHERINE ACQUISITE DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE DI ARCURI E SCODELLA LE INTERCETTAZIONI-BOMBA TRA BENOTTI E SCOTTI (LINK UNIVERSITY) - LE 4 SOCIETA’ COINVOLTE - NELL’INDAGINE È FINITA ANCHE FRANCESCA CHAOUQUI - VIDEO
LO RICONOSCETE? OGGI SEMBRA GIOBBE COVATTA MA E’ STATO UN GRANDE BOMBER DELLA SERIE A – LA FOLTA BARBA INCOLTA RICORDA QUELLA DI JAMES HARDEN, IL GRANDE CESTISTA AMERICANO PASSATO AI BROOKLYN NETS POCHI MESI FA. I CAPELLI INVECE SONO ORMAI SPARITI. E SUI SOCIAL FIOCCANO LE BATTUTE: "SI SARA’ MAGNATO PURE QUELLI?" – DI CHI SI TRATTA?
“ERA UNO STRADIVARI NELL’ORCHESTRA DELLO STATO” – LA CHIESA DI SAN BELLARMINO AI PARIOLI SI RIEMPIE PER L’ULTIMO SALUTO AD ANTONIO CATRICALÀ – GIANNI LETTA CONSOLA LA MOGLIE E LE DUE FIGLIE: “DOVETE ESSERE ORGOGLIOSE DEL NOSTRO GRANDE ANTONIO” – SERGIO RIZZO: “LA MAGGIOR PARTE DEGLI ITALIANI NON SA NEMMENO CHI FOSSE. EPPURE POCHE STORIE COME LA SUA RIESCONO A CHIARIRE LE DINAMICHE DEL POTERE IN QUESTO PAESE..." – IL RICORDO DI CORRADO CALABRÒ
RASSEGNATEVI ALLE PIPPE: IL SESSO NON FA PIÙ GOLA! – IL SITO DI VIAGGI "TRIVAGO" SCODELLA UN SONDAGGIO SUGLI AMERICANI E RIVELA CHE IL 38% RINUNCEREBBE A UNA SANA TROMBATA PER UN ANNO INTERO SE, IN CAMBIO, POTESSE SALIRE A BORDO DI UN AEREO IMMEDIATAMENTE E TORNARE A VIAGGIARE - IL 20% SFANCULEBBE IL PARTNER PUR DI RIMETTERE LO ZAINO IN SPALLA E IL 48% MOLLEREBBE PERSINO IL LAVORO PER…
L'ASSALTO DEI CITTADINI ITALIANI A SAN MARINO PER AVERE UNA DOSE DI SPUTNIK: "POSSIAMO VACCINARCI DA VOI?" - LA PICCOLA REPUBBLICA HA OTTENUTO IL VACCINO GRAZIE A UN PROTOCOLLO STIPULATO CON UN ENTE RUSSO - LA DECISIONE E' STATA PRESA DOPO CHE L'ACCORDO CON IL GOVERNO ITALIANO È SALTATO PER MANCANZA DI FIALE - GLI AMICI DI PUTIN SALVINI E BERLUSCONI SPINGONO PER USARE IL SIERO RUSSO: "FUNZIONA BENISSIMO"