FLASH! SANREMO AL TEMPO DEL COVID – IRAMA STASERA NON CANTA. POSITIVO UNO DEI COMPONENTI DEL SUO STAFF. IL CANTANTE SOTTOPOSTO A UN TAMPONE. IN ATTESA DEL RISULTATO, LA SUA ESIBIZIONE DI STASERA È RIMANDATA A DOMANI. AL SUO POSTO, CI SARA’ NOEMI.

-

Condividi questo articolo

irama giulia de lellis irama giulia de lellis irama irama irama irama irama irama irama irama irama irama

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

VIDEO! QUANDO BENOTTI DISSE: "A PROFUMO (AD DI LEONARDO) GLI FACCIO FINIRE LA CARRIERA. LI MANDO TUTTI IN GALERA! HO DOCUMENTI DI TUTTI, CREO UNO SCANDALO CHE NON FINISCE MAI"  – GILETTI TORNA SUL CASO DEL GIORNALISTA MEDIATORE COINVOLTO IN UNA INCHIESTA SULLA PRESUNTA MAXI COMMESSA DI MASCHERINE ACQUISITE DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE DI ARCURI E SCODELLA LE INTERCETTAZIONI-BOMBA TRA BENOTTI E SCOTTI (LINK UNIVERSITY) - LE 4 SOCIETA’ COINVOLTE - NELL’INDAGINE È FINITA ANCHE FRANCESCA CHAOUQUI - VIDEO

sport

cafonal

viaggi

salute