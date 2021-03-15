FLASH! SCALA, NEL TUO INTIMO C’E’ CHAILLY – UNA SCELTA NEL SEGNO DELLA CONTINUITA’: RICCARDO CHAILLY CONFERMATO DIRETTORE MUSICALE DEL TEATRO FINO AL 2025

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dominique meyer dominique meyer

riccardo chailly a riveder le stelle riccardo chailly a riveder le stelle riccardo chailly riccardo chailly chailly chailly laura marzadori con chailly laura marzadori con chailly chailly chailly RICCARDO CHAILLY RICCARDO CHAILLY

 

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“LE ACCUSE DI PEDOFILIA? SONO STATI 11 ANNI ATROCI. DALLA MIA EX MOGLIE CALUNNIE INFAMANTI" - MATTEO SERENI, EX PORTIERE DI SERIE A, PARLA DOPO L’ARCHIVIAZIONE DELL'INCHIESTA PER PRESUNTI ABUSI SU MINORENNI. “LA MIA EX MOGLIE DURANTE LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE, HA INIZIATO AD ACCUSARMI DI NEFANDEZZE SENZA PRECEDENTI" - MA I MINORI SONO STATI "A LUNGO INTERROGATI CON MODALITÀ INAPPROPRIATE E SUGGESTIVE DI FALSI RICORDI" - "SECONDO QUANTO SOSTENUTO DALLA MIA EX MOGLIE ERA STATA LA CONSULENTE, LA DOTTORESSA BRUZZONE, A CONSIGLIARE DI..."

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