I hear you, but...prison is prison. https://t.co/5cclYYZxk7— Amanda Knox (@amandaknox) October 25, 2019
FLASH! SCAMBIO SURREALE TRA LADY GAGA E AMANDA KNOX: LA POPSTAR ITALO-AMERICANA SCRIVE SU TWITTER ''FAME IS PRISON'', LA FAMA È UNA GALERA (GAGA DEBUTTÒ CON L'ALBUM ''FAME'' SEGUITO DA ''FAME MONSTER'') - A LEI RISPONDE AMANDA KNOX, 3 ANNI IN CARCERE IN ITALIA E POI ASSOLTA: ''SO COSA VUOI DIRE, MA…LA GALERA È LA GALERA''-
I hear you, but...prison is prison. https://t.co/5cclYYZxk7— Amanda Knox (@amandaknox) October 25, 2019
IL DIAVOLO TRUMP VESTE VUITTON - IL DIRETTORE CREATIVO DI LOUIS VUITTON SI DISSOCIA DAL SUO STESSO MARCHIO, PER LA PRESENZA DEL PRESIDENTE AMERICANO ALL'INAUGURAZIONE DEL NUOVO STABILIMENTO DEL MARCHIO FRANCES IN TEXAS. UNA VISITA CHE AVEVA GIÀ DESTATO SCALPORE PERCHÉ LA FIGLIA, IVANKA TRUMP, SI ERA PRESENTATA INDOSSANDO UNA DELLE BORSE PIÙ FAMOSE DI CHANEL
"GIUSEPPI" MANI DI FORBICE - NELL’ULTIMA BOZZA DEL DECRETO FISCALE SPUNTANO TAGLI AI MINISTERI PER 3 MILIARDI E 89 MILIONI: LE “RIDUZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE” SONO PREVISTE GIÀ PER IL 2019 E SERVIRANNO PER COPRIRE ALCUNE MISURE, COME LO SPOSTAMENTO AL 2020 DEGLI ACCONTI FISCALI - PER I COMMERCIANTI CREDITO D’IMPOSTA DEL 30% SUI PAGAMENTI ELETTRONICI: ANCHE PERCHÉ LE BANCHE NON VOGLIONO ABBASSARE LE COMMISSIONI…
LA LA HAA-LAND – CHI E’, CHI NON E’, CHI PENSA DI ESSERE IL 19ENNE NORVEGESE DEL SALISBURGO SU CUI NESSUN CLUB HA SCOMMESSO 4 MILIONI DI EURO PERCHÉ PROVENIENTE DALLA NORVEGIA. ORA FA MEGLIO DI MESSI (6 RETI NELLE PRIME 3 GARE DI CHAMPIONS) E SCATENA GLI APPETITI DI MEZZA EUROPA – JUVE E MAN UNITED IN PRIMA FILA – LUI E’ ECCITATO DAL DUELLO CON KOULIBALY: "HO I SEGNI SULLA PELLE CHE NE DIMOSTRANO LA DUREZZA"
VOLARE, OH OH - IL “PROGETTO SUNRISE” FA IL TEST AD ALTA QUOTA A 50 PASSEGGERI SULLA ROTTA NEW YORK-SYDNEY, CHE DOVREBBE ESSERE OPERATIVA NEL 2022 - LA QANTAS MONITORA I PARAMETRI VITALI DI PILOTI E VIAGGIATORI PER VALUTARE L'IMPATTO DELLA PERMANENZA A BORDO NELLA TRATTA AEREA PIÙ LUNGA DEL MONDO: VENTI ORE SENZA SCALO - MONITORATI RITMI CIRCADIANI, CONSUMI, LO STATO FISICO DEI PILOTI E…
VIENI AVANTI, VACCINO – L’INFLUENZA È ALLE PORTE E NON SARÀ UNA PASSEGGIATA: TUTTE LE ISTRUZIONI PER DIFENDERSI DAL VIRUS CHE METTERÀ A LETTO SEI MILIONI DI ITALIANI – PER EVITARE CODE DELL’ULTIMO MINUTO È BENE SAPERE CHE IL VACCINO È GIÀ DISPONIBILE E NE BASTA UNA SOLA DOSE - CE NE SONO SEI IN FARMACIA: IL LORO PREZZO VARIA A SECONDA DELLA LORO COMPOSIZIONE, MA IL PREZZO NON SUPERA I…