FLASH! SCAMBIO SURREALE TRA LADY GAGA E AMANDA KNOX: LA POPSTAR ITALO-AMERICANA SCRIVE SU TWITTER ''FAME IS PRISON'', LA FAMA È UNA GALERA (GAGA DEBUTTÒ CON L'ALBUM ''FAME'' SEGUITO DA ''FAME MONSTER'') - A LEI RISPONDE AMANDA KNOX, 3 ANNI IN CARCERE IN ITALIA E POI ASSOLTA: ''SO COSA VUOI DIRE, MA…LA GALERA È LA GALERA''

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