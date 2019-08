LA VENEZIA DEI GIUSTI – UN BEL TITOLO, UN BEL MANIFESTO COME AI VECCHI TEMPI, UN GRANDE PROTAGONISTA CON NASO ADUNCO, NAPOLI COME IN TUTTI I FILM ITALIANI QUEST’ANNO A VENEZIA, OVVIO CHE QUESTO “5 È IL NUMERO PERFETTO” DI IGORT SI PRESENTASSE COME UN FILM DI GRANDI E GIUSTE ATTESE E PROMESSE. IN GRAN PARTE MANTENUTE. UN CONTROLLO MAGGIORE DELLA STORIA NE AVREBBE FATTO UN FILM DAVVERO SUPERIORE – VIDEO