franco recanatesi foto di bacco
FLASH! SEPARATI ALLA NASCITA: LA DALEMIZZAZIONE DI FRANCO RECANATESI E' ORMAI COMPLETA. CON L'OCCHIALE E IL BAFFO IL GIORNALISTA EX "REPUBBLICA" E' ORMAI PRESSOCHE' INDISTINGUIBILE DA MASSIMO D'ALEMA-
“PER MIA FIGLIA NON MI DISPIACE”, IL PAPÀ DI LUCIA BORGONZONI AL COMITATO DI STEFANO BONACCINI: "NON L’HO SENTITA. LEI RAPPRESENTA L'ANIMA DEMOCRISTIANA DI PROPOSTE INACCETTABILI”- INTANTO LUCIA CHIEDE A SALVINI DI DIMETTERSI DA SENATRICE PER ANDARE A GUIDARE L’OPPOSIZIONE NEL CONSIGLIO REGIONALE EMILIANO-ROMAGNOLO. IL LEADER LEGHISTA: "DECIDO IO"
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DAL GRUPPO GAVIO: “CARO DAGO, DESIDERO RASSICURARTI SULLO STATO DELLA NOSTRA RETE AUTOSTRADALE SU CUI DA SEMPRE INVESTIAMO CON INGENTI PIANI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE” – “QUANTO ALL’INDISCREZIONE SU UNA PRESUNTA RICONSIDERAZIONE DA PARTE DI ARDIAN NEL GRUPPO, DESIDERO ASSICURARTI CHE I RAPPORTI CONTINUANO AD ESSER MOLTO COSTRUTTIVI…”
CAFONALINO GIALLOROSSO – AL VIA LA MOSTRA A PALAZZO BRANCACCIO SUI 20 ANNI DELL’UNIONE TIFOSI ROMANISTI CON LA BENEDIZIONE DI MONSIGNOR RUZZA - IL PRESIDENTE DELL’UTR GRASSETTI PARLA DELL’IMPIANTO A TOR DI VALLE: 'FAMO 'STO STADIO', CHE È L'UNICO SISTEMA PER COMPETERE AI MASSIMI LIVELLI" – DA CALVO A TEMPESTILLI, DA ETTORE VIOLA A PERINETTI: ECCO CHI C’ERA – FOTO+VIDEO
“UCCIDITI VECCHIO” - SCOPERTO UN OSPIZIO LAGER IN CUI GLI ANZIANI VENIVANO PICCHIATI E UMILIATI - UN SIGNORE DI 84 ANNI CHIEDE DI ESSERE PORTATO IN BAGNO E INVECE GLIELA FANNO FARE ADDOSSO: “PUZZI DI MERDA, MAIALE CHE SEI, MALEDETTO VECCHIO, TESTA DI MINCHIA, VATTI AD AMMAZZARE” - CENTO GIORNI DI VESSAZIONI REGISTRATE DALLE TELECAMERE NASCOSTE: I TITOLARI DELLA STRUTTURA NON AVEVANO NEANCHE I REQUISITI PROFESSIONALI…
INEFFICIENZA VIRALE – IL PRIMO CASO DI CORONA VIRUS NON È STATO AL MERCATO DEL PESCE DI WUHAN. RISALIREBBE AL 1 DICEMBRE MA LE AUTORITÀ DI PECHINO NON HANNO FATTO NIENTE FINO ALLA SCORSA SETTIMANA - ANZI, IL PARTITO COMUNISTA CITTADINO HA ORGANIZZATO UN BEL BANCHETTO PER 40MILA PERSONE (DOVEVANO BATTERE UN RECORD MONDIALE) - E CON LA POLITICA ANTI-CORRUZIONE DI XI JINPING I FUNZIONARI SONO TERRORIZZATI DAL REGIME E PER QUESTO ASPETTANO CHE LE DECISIONI SIANO PRESE DAL GRANDE DITTATORE… – VIDEO