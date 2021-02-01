FLASH! SGARBI DEFINITIVO SU SANREMO: "SE PROPRIO VOGLIAMO DIRLA TUTTA, IL FESTIVAL SI PUÒ FARE ANCHE SENZA CANTANTI. PER IL BENE DELLA MUSICA..."

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"PER NOI, ARCURI NON DEVE PIÙ FARE IL COMMISSARIO NÉ AVERE TUTTI QUEI POTERI" - AL TAVOLO DI TRATTATIVA PER IL NUOVO GOVERNO, I RENZIANI CHIEDONO L'ENNESIMA TESTA, DOPO QUELLE DI BONAFEDE E CATALFO - L'OSSESSIONE DI ITALIA VIVA DI METTERE NERO SU BIANCO OGNI SINGOLO ACCORDO - FINO A QUANDO FICO RICORDA: "NÉ POSSIAMO DAR VITA A UN QUALCOSA CHE SIA LONTANAMENTE ASSIMILABILE A UN PROGRAMMA DI GOVERNO" - I VOLPONI PD: "MA DAVVERO CREDETE CHE LA SORTE DEL GOVERNO SI DECIDE QUA DENTRO?"

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DINO VIOLA PER SEMPRE – 30 ANNI FA SE NE ANDAVA IL PRESIDENTE CHE HA FATTO GRANDE LA ROMA” (COPYRIGHT BRUNO CONTI) – CAGNUCCI: ("IL ROMANISTA"): “CI SONO UOMINI CHE VOTANO L'INTERA VITA A UNA CAUSA, VIOLA L'HA DEDICATA AL CLUB GIALLOROSSO. CI HA LITIGATO ANCHE, CI HA SOFFERTO. L'ACQUISTO DI MANFREDONIA FU UNA FERITA. COSÌ COME LE CESSIONI DI DI BARTOLOMEI, CEREZO, ANCELOTTI E LA QUERELLE LEGALE CON FALCAO. NON SOPPORTAVA CHE LA ROMA LA CHIAMASSERO ROMETTA…” – ECCO CHI C’ERA ALLA MESSA IN COMMEMORAZIONE DI VIOLA- FOTO+VIDEO

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