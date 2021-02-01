#sanremo Se proprio vogliamo dirla tutta, Sanremo si può fare a anche senza cantanti.
Per il bene della musica... @stampasgarbi— Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) January 31, 2021
SGARBI amadeus presta amadeus fiorello SANREMO AMADEUS sgarbi
FLASH! SGARBI DEFINITIVO SU SANREMO: "SE PROPRIO VOGLIAMO DIRLA TUTTA, IL FESTIVAL SI PUÒ FARE ANCHE SENZA CANTANTI. PER IL BENE DELLA MUSICA..."-
#sanremo Se proprio vogliamo dirla tutta, Sanremo si può fare a anche senza cantanti.
Per il bene della musica... @stampasgarbi— Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) January 31, 2021
SGARBI amadeus presta amadeus fiorello SANREMO AMADEUS sgarbi
"PER NOI, ARCURI NON DEVE PIÙ FARE IL COMMISSARIO NÉ AVERE TUTTI QUEI POTERI" - AL TAVOLO DI TRATTATIVA PER IL NUOVO GOVERNO, I RENZIANI CHIEDONO L'ENNESIMA TESTA, DOPO QUELLE DI BONAFEDE E CATALFO - L'OSSESSIONE DI ITALIA VIVA DI METTERE NERO SU BIANCO OGNI SINGOLO ACCORDO - FINO A QUANDO FICO RICORDA: "NÉ POSSIAMO DAR VITA A UN QUALCOSA CHE SIA LONTANAMENTE ASSIMILABILE A UN PROGRAMMA DI GOVERNO" - I VOLPONI PD: "MA DAVVERO CREDETE CHE LA SORTE DEL GOVERNO SI DECIDE QUA DENTRO?"
CI VOLEVA MI-JENA GABANELLI PER METTERE ALLA BERLINA TUTTI GLI ERRORI DEL COMMISSARIO ARCURI: “L’11 SETTEMBRE ARCURI FIRMA UN CONTRATTO DA 100 MILIONI DI MASCHERINE FFP2 CON UNA SOCIETÀ OLANDESE CON UN SOLO DIPENDENTE. IL PREZZO PAGATO È 105 MILIONI, VALE A DIRE 1,05 EURO A MASCHERINA. DUE SETTIMANE DOPO L’OSPEDALE DI PESARO NE COMPRA 2 MILIONI DA UN IMPORTATORE ITALIANO A 37 CENTESIMI L’UNA…"
DINO VIOLA PER SEMPRE – 30 ANNI FA SE NE ANDAVA IL PRESIDENTE CHE HA FATTO GRANDE LA ROMA” (COPYRIGHT BRUNO CONTI) – CAGNUCCI: ("IL ROMANISTA"): “CI SONO UOMINI CHE VOTANO L'INTERA VITA A UNA CAUSA, VIOLA L'HA DEDICATA AL CLUB GIALLOROSSO. CI HA LITIGATO ANCHE, CI HA SOFFERTO. L'ACQUISTO DI MANFREDONIA FU UNA FERITA. COSÌ COME LE CESSIONI DI DI BARTOLOMEI, CEREZO, ANCELOTTI E LA QUERELLE LEGALE CON FALCAO. NON SOPPORTAVA CHE LA ROMA LA CHIAMASSERO ROMETTA…” – ECCO CHI C’ERA ALLA MESSA IN COMMEMORAZIONE DI VIOLA- FOTO+VIDEO
A UN PASSO DAL CIELO – IN ATTESA DI POTER TORNARE A VIAGGIARE, GODETEVI LA MAGIA DEL “RED CLOUDS GOLDEN SUMMIT”, IN CINA, CHE OSPITA DUE TEMPLI SOSPESI TRA LE NUVOLE A 2336 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE: I DUE TEMPLI, COSTRUITI SULLA SOMMITÀ DI DUE MASSICCI, SONO COLLEGATI DA UN PONTICELLO E SI RAGGIUNGONO ATTRAVERSO UNA LUNGA SCALINATA COMPOSTA DA QUASI 9.000 SCALINI CHE… - VIDEO
E SE IL MOTIVO PER CUI NON RIUSCITE AD AVERE UN FIGLIO FOSSE CHE NON TROMBATE ABBASTANZA? UN TEAM DI SCIENZIATI DELL’UNIVERSITÀ DI MODENA HA MONITORATO 431 COPPIE CHE SI ERANO RIVOLTE ALLA FECONDAZIONE ASSISTITA, MA AVEVA DOVUTO INTERROMPERE IL TRATTAMENTO DURANTE IL LOCKDOWN: DI QUESTE IN 34 HANNO PROCREATO SENZA ALCUN AIUTO. COME MAI? QUANDO I MEDICI HANNO PARLATO CON LE COPPIE HANNO SCOPERTO CHE…