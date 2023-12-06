FLASH! - SI AVVICINA IL CAMBIO ALLA GUARDIA ALLA GUIDA DEL TG5: CLEMENTE MIMUN, DA 16 ANNI DIRETTORE DEL TELEGIORNALE, STA TRATTANDO LA LIQUIDAZIONE CON I LEGALI DI MEDIASET - LA SUA USCITA DI SCENA E' VICINA...-
FLASH! - SI AVVICINA IL CAMBIO ALLA GUARDIA ALLA GUIDA DEL TG5: CLEMENTE MIMUN, DA 16 ANNI DIRETTORE DEL TELEGIORNALE, STA TRATTANDO LA LIQUIDAZIONE CON I LEGALI DI MEDIASET - LA SUA USCITA DI SCENA E' VICINA...-
DAGOREPORT - COME MAI BEPPE GRILLO NON PERDE OCCASIONE, CON CAUSTICA PERFIDIA, DI SFOTTERE GIUSEPPE CONTE? NON È SOLO IL VECCHIO VIZIO DEL COMICO, MA SOPRATTUTTO LA PREOCCUPAZIONE DI PADRE: “L’ELEVATO DI TORNO” È INFASTIDITO DAL SILENZIO DI PEPPINIELLO APPULO SUL PROCESSO AL FIGLIO CIRO, ACCUSATO DI STUPRO DI GRUPPO – “GIUSEPPI” SI TIENE BEN LONTANO DALLA VICENDA: IL SUO UNICO OBIETTIVO SONO LE EUROPEE: VUOLE PORTARE IL M5S A EGUAGLIARE IL PD E...
DAGOREPORT! – ALLARME ROSSO TRA GLI EUROPOTERI: LA VITTORIA DEL DESTRORSO GEERT WILDERS IN OLANDA È FUMO NEGLI OCCHI PER BRUXELLES. MA IL PIÙ TERRORIZZATO DI TUTTI DAL POSSIBILE GOVERNO UBER-SOVRANISTA È MACRON, CHE TEME DI PRENDERE UNA SBERLA DA MARINE LE PEN ALLE EUROPEE – IL TOYBOY DELL’ELISEO STA PROVANDO A SPINGERE GLI ALTRI LEADER DEI PAESI BASSI A FORMARE UN “CORDONE SANITARIO”, CON UNA FORMULA ALL’ITALIANA: GOVERNO DI LARGHE INTESE CON PREMIER TECNICO…
DAGOREPORT – ZELENSKY, T’HANNO RIMASTO SOLO: L’EX COMICO, CHE SI È AVVITATO SU UNA POSIZIONE DI TOTALE INTRANSIGENZA AI NEGOZIATI CON PUTIN, DEVE FARE I CONTI NON SOLO CON LA CHIUSURA DEI RUBINETTI DEGLI AIUTI DA PARTE DEGLI USA, MA ANCHE CON L’OPPOSIZIONE INTERNA. GLI UCRAINI SONO STANCHI DELLA GUERRA, COME DIMOSTRANO LE ACCUSE DEL SINDACO DI KIEV, VITALY KLITSCHKO – DI FRONTE AL FLOP DELLA CONTROFFENSIVA, INVECE DI TRATTARE CON PUTIN, ZELENSKY HA RISPOSTO CON LE PURGHE – BIDEN VUOLE LA PACE PRIMA DELLE ELEZIONI NEGLI USA: PER ASSENZA DI ALTERNATIVE, SI ARRIVERA' ALLA CESSIONE AI RUSSI DI CRIMEA E PARTE DEL DONBASS…
DAGOREPORT! - LA SCALA SPACCATA: IN PALCO REALE COL FEZ, IN "SALA" CON LILIANA SEGRE E LA CGIL! DAVANTI ALL'INCUBO DI SEDERE ACCANTO A LA RUSSA, SALVINI E SANGIULIANO, AL SINDACO DI MILANO (E PRESIDENTE DEL TEATRO) GIUSEPPE SALA È VENUTO UN COLPO. E SICCOME AVEVA DA TEMPO INVITATO LA SENATRICE A VITA, CHE NON CI PENSA PROPRIO DI STARE ACCANTO AI LA RUSSA E AI SALVINI, SALA SIEDERÀ NELLA FILA D'ONORE IN PLATEA, VICINO A SEGRE - DEL RESTO, SERGIO MATTARELLA L'AVEVA CAPITO SUBITO COME SAREBBE FINITA E SE L'È DATA A GAMBE LEVATE - LA COMPAGINE GOVERNATIVA SARÀ NUTRITA ANCHE DA CASELLATI E SGARBI – IN PLATEA L'AD RAI ROBERTO SERGIO, PATTI SMITH, ORNELLA VANONI, STEFANO BOERI E, FORSE, PEDRO ALMODOVAR…
FLASH! – LA GUIDA E IL FUTURO DI FORZA ITALIA AL CENTRO DI UN INCONTRO DI LETTA E TAJANI CON LA FAMIGLIA BERLUSCONI – MAURIZIO GASPARRI, SE VIENE PROVATO CHE NON SI E’ ATTENUTO ALLA LEGGE, DOVRA' DIMETTERSI - MULE’, SEMPRE PIU’ VICINO AD ARCORE, SI STACCA DA LICIA RONZULLI E VA A CACCIA DI PARLAMENTARI PER FORMARE UNA SUA CORRENTE – IL CONGRESSO DI FORZA ITALIA, FEBBRAIO 2024, NOMINERA’ COME VICE SEGRETARI I 3 GOVERNATORI DEL PARTITO: SCHIFANI, OCCHIUTO E CIRIO…