FLASH! - SMENTITE LE PREVISIONI DI ASSALTO A FUORTES. PASSA A LARGA MAGGIORANZA NEL CDA RAI LA LINEA DELL’AD: SU SETTE COMPONENTI CINQUE VOTI A FAVORE DELLA NOMINA DI ANTONIO DI BELLA A DIRETTORE DELL’APPROFONDIMENTO AL POSTO DI MARIO ORFEO CHE TORNA A DIRIGERE IL TG3. DI BELLA LASCIA LA DIREZIONE DEL DAY TIME A SIMONA SALA CHE VIENE DAL TG3. TUTTI D’ACCORDO SIMONA AGNES, FRANCESCA BRIA E IGOR DE BIASIO OLTRE ALLA PRESIDENTE MARINELLA SOLDI E FUORTES. I SOLI A NON VOTARE SÌ: IL PENTASTELLATO DI MAJO E LAGANÀ, EMISSARIO DEI DIPENDENTI RAI….-