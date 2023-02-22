giorgia meloni italo bocchino direttore editoriale secolo d'italia
FLASH! NEL SOTTOPANCIA DI ITALO BOCCHINO QUANDO VA OSPITE A "OTTO E MEZZO" COMPARE LA SCRITTA DIRETTORE EDITORIALE DEL "SECOLO D’ITALIA". QUEL FOTOGRAMMA PARE CHE DIA MOLTO FASTIDIO A GIORGIA MELONI CHE NON HA MAI AMATO L’ITALO TASCABILE. QUANTO ANCORA DURERA’ L’INCARICO AL "SECOLO" DEL PRODE BOCCHINO?-
CHE CE FAMO CO ‘STI ATLETI RUSSI? – 34 NAZIONI, TRA CUI STATI UNITI, FRANCIA (CHE OSPITERÀ LE PROSSIME OLIMPIADI) E REGNO UNITO HANNO CHIESTO DI BANDIRE GLI ATLETI RUSSI E BIELORUSSI DAI PROSSIMI GIOCHI OLIMPICI DEL 2024 – DOPO L’INVASIONE DELL’UCRAINA LA RUSSIA ERA STATA BANDITA DALLE OLIMPIADI E GLI ATLETI POTEVANO GAREGGIARE SOLO SOTTO LA BANDIERA DEL “COMITATO OLIMPICO RUSSO” MA ORA “I FORTI LEGAMI TRA ATLETI RUSSI E FORZE ARMATE” PREOCCUPANO GLI STATI E...
SE NON PUOI BATTERLI, UNISCITI A LORO – PALAZZO CHIGI STA TRATTANDO CON KKR PER ESPLORARE L’IPOTESI DI UN’OFFERTA CONGIUNTA CON IL FONDO AMERICANO. CHE NEL FRATTEMPO PRENDE TEMPO E PROROGA L’OFFERTA PER LA RETE FINO AL 24 MARZO – L’IDEA È DI LASCIAR FUORI, ALMENO IN UN PRIMO MOMENTO, CASSA DEPOSITI E PRESTITI, PER EVITARE GUAI CON L’ANTITRUST. MA C’È SEMPRE IL SOLITO OSTACOLO: VIVENDI, CHE CHIEDE 30 MILIARDI PER LA RETE, CONTRO I 20 DELL’OFFERTA DI KKR
TORNA A CASA, MESSI! - DALLA SPAGNA: IL PADRE-AGENTE DEL CAMPIONE ARGENTINO AVREBBE INCONTRATO IL PRESIDENTE DEL BARCELLONA, JOAN LAPORTA, ALIMENTANDO LE VOCI DI UN CLAMOROSO RITORNO IN "BLAUGRANA" DELLA "PULCE" - IL CONTRATTO DI MESSI CON IL PSG È IN SCADENZA A GIUGNO E DI RECENTE IL SETTE VOLTE PALLONE D'ORO È STATO AVVISTATO IN SPAGNA, IN COMPAGNIA DI JORDI ALBA E SERGIO BUSQUETS…
CAFONALINO – NIENTE MASCHERE DI CARNEVALE MA GRANDI CERONI ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL NUOVO NOIR DI NIKY MARCELLI, IL DANDY CHE SOGNA DI ESSERE IL NUOVO D’ANNUNZIO (SOGNA TRANQUILLO, NIKY) – SI PRENDE LA SCENA LA FORMOSA GAIA ZUCCHI, EX MUSA DI TINTO BRASS CHE ORA HA ASPIRAZIONI DA SCRITTRICE – SUL PALCO ANCHE L'EX GIEFFINA ROBERTA BETA. AVVISTATI LA PRINCIPESSA IRMA CAPECE MINUTOLO IN TOTAL BLACK E IN QUOTA “LOVE IS IN THE HAIR”, IL PARRUCCHIERE DELLE SVIPPATE MICHEL, CON OCCHIALI DA AVIATORE E BARBA BLU – FOTO BY LUCIANO DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
IL CIBO E' UN CALVARIO PER I PISCHELLI - CIRCA UN QUINTO DEI MINORENNI TRA I 6-18 ANNI SOFFRE DI DISTURBI ALIMENTARI (IL 30% DELLE FEMMINE E IL 16,9% DEI MASCHI) - IL RICERCATORE CHE HA CONDOTTO LO STUDIO, JOSE FRANCISCO LOPEZ-GIL: "UN DATO PREOCCUPANTE DAL PUNTO DI VISTA DELLA SALUTE PUBBLICA. LE PERSONE DOVREBBERO PRESTARE ATTENZIONE AI SEGNI DI UN'ALIMENTAZIONE DISORDINATA IN LORO STESSE O NEI LORO FIGLI, COME LA…