FLASH! NEL SOTTOPANCIA DI ITALO BOCCHINO QUANDO VA OSPITE A "OTTO E MEZZO" COMPARE LA SCRITTA DIRETTORE EDITORIALE DEL "SECOLO D’ITALIA". QUEL FOTOGRAMMA PARE CHE DIA MOLTO FASTIDIO A GIORGIA MELONI CHE NON HA MAI AMATO L’ITALO TASCABILE. QUANTO ANCORA DURERA’ L’INCARICO AL "SECOLO" DEL PRODE BOCCHINO?

-

Condividi questo articolo


giorgia meloni giorgia meloni italo bocchino direttore editoriale secolo d'italia italo bocchino direttore editoriale secolo d'italia

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

CAFONALINO – NIENTE MASCHERE DI CARNEVALE MA GRANDI CERONI ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL NUOVO NOIR DI NIKY MARCELLI, IL DANDY CHE SOGNA DI ESSERE IL NUOVO D’ANNUNZIO (SOGNA TRANQUILLO, NIKY) – SI PRENDE LA SCENA LA FORMOSA GAIA ZUCCHI, EX MUSA DI TINTO BRASS CHE ORA HA ASPIRAZIONI DA SCRITTRICE – SUL PALCO ANCHE L'EX GIEFFINA ROBERTA BETA. AVVISTATI LA PRINCIPESSA IRMA CAPECE MINUTOLO IN TOTAL BLACK E IN QUOTA “LOVE IS IN THE HAIR”, IL PARRUCCHIERE DELLE SVIPPATE MICHEL, CON OCCHIALI DA AVIATORE E BARBA BLU – FOTO BY LUCIANO DI BACCO

viaggi

salute