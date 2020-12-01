FLASH! - STASERA IN ESCLUSIVA A “NON È L’ARENA” GLI AUDIO DELLA SECONDA RAGAZZA CHE ACCUSA ALBERTO GENOVESE! LA 23ENNE DICE DI ESSERE STATA VIOLENTATA A “VILLA LOLITA”, LA CASA AFFITTATA DAL RICCO IMPRENDITORE A IBIZA PER I SUOI FESTINI…-
MINA? SIVOLA, SCIVOLA... - AVEVA RAGIONE LUCIO BATTISTI QUANDO LA CRITICAVA DICENDO ‘L'EMOZIONE NON C'È’” – MOLENDINI: "MINA CANTA CON SUFFICIENZA, NON SCAVA A FONDO, NON PESA LE PAROLE. "UNA LUNGA STORIA D'AMORE" DI GINO PAOLI SCIVOLA VIA, COME L'ACQUA SULLA PIETRA. IN "ALMENO TU NELL'UNIVERSO" DA UNA PARTE C'È IL MONDO LEVIGATO DI MINA E, DALL'ALTRA, L'INFERNO DI MIA MARTINI. INFINE, ''CARUSO'': BASTA ASCOLTARE LA VERSIONE DELLA "TIGRE DI CREMONA" E POI QUELLA DI LUCIO DALLA PER CAPIRE CHE AVERE UNA VOCE BELLISSIMA MA ANAFETTIVA, SENZA ANIMA, CHE FA SOLO GINNASTICA CON LE CORDE VOCALI, NON EMOZIONA" - VIDEO-CONFRONTO
"LITIGA CON LA MOGLIE A FIRENZE E CORRE FINO A ROMA PER SMALTIRE LA RABBIA" – MATTEO RENZI SI FA UN SELFIE E TWITTA: “MA CHE MERAVIGLIA CORRERE SOTTO L’ACQUA NELLE CASCINE DESERTE”, MA SI DIMENTICA DI STACCARE IL GPS, E SOTTO AL SUO FACCIONE ZUPPO APPARE LA SCRITTA ''ROMA, LAZIO'' – OVVIAMENTE VIENE SOMMERSO DI COMMENTI E MEME: "TIPO FORREST GUMP .. È PARTITO DALLE CASCINE E NESSUNO HA MESSO LA SCRITTA STOP RENZI STOP ... ADESSO SARÀ IN CAMPANIA''
MA QUALE BITCOIN! IL VERO INVESTIMENTO SICURO È IL VINO! – ARRIVA “VINDOME”, L’APP PER FARE TRADING CON LE BOTTIGLIE DA COLLEZIONE. UNA VOLTA FATTO L’ACQUISTO, SI PUÒ DECIDERE SE TENERE “L’ASSET” STOCCATO O FARSELO SPEDIRE, CON IL RISCHIO DI STAPPARLO E CONSUMARLO! – LE TRANSAZIONI AVVENGONO TUTTE TRAMITE BLOCKCHAIN E VANNO PER LA MAGGIORE LE CANTINE FRANCESI, MA IL TREND STA CAMBIANDO (E QUELLE ITALIANE CRESCONO…)
UNA GIORNATA DI ORDINARIA FOLLIA - I PISCHELLI DI ROMA SI DANNO APPUNTAMENTO IN CENTRO E SCATTA LA MAXI RISSA ALLA TERRAZZA DEL PINCIO - IN CENTINAIA SI SONO RADUNATI INTORNO AL RING IMPROVVISATO, ALTRI SONO SSCAPPATI DI CORSA VERSO LA FERMATA DELLA METRO, AFFOLLANDOLA ALL’INVEROSIMILE. E IL COVID, AL SOLITO, RINGRAZIA… - VIDEO
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
SOGGIORNI DA ALIENI (E DA ALIENATI) – SE QUANDO SI TORNERÀ ALLA NORMALITÀ NON AVRETE PIÙ NESSUNA VOGLIA DI TUFFARVI NEL CAOS, POTRETE SEMPRE OPTARE PER UNA VACANZA IN QUESTE CASE SPAZIALI CAPACI DI FARCI SENTIRE SU UN ALTRO PIANETA: LE STRUTTURE, IMMERSE NELLA NATURA, SEMBRANO DEI PICCOLI IGLÙ E DANNO LA POSSIBILITÀ DI DORMIRE SOTTO LE STELLE – E ALCUNE SONO PIÙ VICINE DI QUANTO SI POSSA IMMAGINARE…
“IL CORONAVIRUS È STATO UNA BOMBA NUCLEARE” – LO PSICHIATRA ALBERTO SIRACUSANO: “IN CERTE CATEGORIE, QUANDO I CONTATTI DIMINUISCONO LA SALUTE MENTALE È MESSA DURAMENTE A RISCHIO” – “IL COVID METTE IN LUCE LA FRAGILITÀ DI UNA SOCIETÀ CHE PORTA IN SÉ CRISI DI VALORI E DEGLI AFFETTI PROFONDI E RADICATI. CHE ESISTEVANO GIÀ DA TEMPO. CHI HA STRUMENTI PER SOPPORTARE LA LONTANANZA NON SI LASCERÀ SPAVENTARE DA UN NATALE DIVERSO, MA…”