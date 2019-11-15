BARBARA CARFAGNA INTERVISTA BRIAN ENO
FLASH! - STASERA A MEZZANOTTE TUTTI SINTONIZZATI SU RAI1! BARBARA CARFAGNA INTERVISTA BRIAN ENO - VIDEO ANTICIPAZIONE: “NON SONO MAI STATO MOLTO RELIGIOSO, ANCHE SE SONO CRESCIUTO COME UN CATTOLICO. HO SMESSO DI ESSERE CATTOLICO PERCHÉ VOLEVO MASTURBARMI …”-
SARDINE FATTE A MAGLIE – IERI SERA A BOLOGNA SI È PLASTICAMENTE MANIFESTATA UNA SITUAZIONE LOSE-LOSE, SEMPRE LA STESSA CHE STA PORTANDO I COSIDDETTI PROGRESSISTI A RIDUZIONE IN SALSA RISTRETTA - C’ERANO I FACINOROSI PROVOCATORI FUORI DAL PALADOZZA E C’ERANO I PACIFICI, LE SARDINE AMMUCCHIATE IN PIAZZA MAGGIORE. MA SE TI DEVI SOSTITUIRE A QUELLI DELLA TUA PARTE CHE NON LA FANNO, SE PER DIMOSTRARE CHE ESISTI DEVI BOICOTTARE L'ALTRO DA TE, L'AVVERSARIO LEGITTIMO, FORSE QUALCHE PROBLEMA CON LA DEMOCRAZIA CE L'HAI ANCHE TU, CARA SARDINA…
CHE CE FREGA DE SAN FRANCISCO, NOI C'ABBIAMO LA CASALEGGIO VALLEY - CHI INAUGURA IL GRANDE EVENTO DELLA CASALEGGIO ASSOCIATI? MA CERTO, IL CEO DI HUAWEI ITALIA, THOMAS MIAO. POI CI SONO ERICSSON, VODAFONE, GOOGLE - PARLANO DEL 5G. PER CASO SIAMO IN PRESENZA DI UN CLAMOROSO CONFLITTO D'INTERESSI, VISTO CHE, PER GLI ULTIMI DUE GOVERNI ITALIANI, CHI HA AVUTO IN MANO IL DOSSIER 5G SONO STATI CONTE, E I MINISTRI DI MAIO, PATUANELLI. TUTTI PROVENIENTI DAL MOVIMENTO DI CASALEGGIO?
C’È CHI DICE ARNAULT! – LA BOMBA DI CRUCIANI: FORSE C’È UNA BUONA NOTIZIA PER I TIFOSI DEL MILAN! LA TRATTATIVA TRA IL GRUPPO FRANCESE E IL FONDO ELLIOTT, NONOSTANTE LE SMENTITE, NON È AFFATTO TRAMONTATA, ANZI – LA SOCIETÀ ROSSONERA VERREBBE RILEVATA DIRETTAMENTE DA BERNARD ARNAULT, NONOSTANTE I DUBBI DEI FIGLI. LA VALUTAZIONE SI AGGIRA SUL MILIARDO DI EURO
CAFONALINO – LA “VESPA GIRL” CONCITA BORRELLI ABBRACCIA TUTTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA SUA ULTIMA FATICA, IL LIBRO “INTERNO 11”, CHE RACCONTA LA STORIA DI UN MAGISTRATO/SCRITTORE IN BILICO TRA DUE AMORI – OVVIAMENTE BRU-NEO SI PIAZZA IN PRIMA FILA. POI SI PALESANO VITTORIANA ABATE, IL SEGRETARIO GENERALE DEL SENATO ELISABETTA SERAFIN E…
OH CHE BEL CASTELL – IN CATALUNYA RESISTE LA TRADIZIONE SECOLARE DEI CASTELLERS, LA SPETTACOLARE COSTRUZIONE DI VERE E PROPRIE TORRI UMANE - UOMINI, DONNE E BAMBINI SFIDANO LE LEGGI DELLA FISICA PER COSTRUIRE LA TORRE PIÙ ALTA: TUTTI POSSONO ENTRARE IN UN “COLLES”, L’IMPORTANTE È L’ALLENAMENTO COSTANTE E LO SPIRITO DI SQUADRA – QUAL È LA TECNICA PER ALZARE UNA TORRE E QUALI SONO GLI SPETTACOLI IMPERDIBILI - VIDEO