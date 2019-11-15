FLASH! - STASERA A MEZZANOTTE TUTTI SINTONIZZATI SU RAI1! BARBARA CARFAGNA INTERVISTA BRIAN ENO - VIDEO ANTICIPAZIONE: “NON SONO MAI STATO MOLTO RELIGIOSO, ANCHE SE SONO CRESCIUTO COME UN CATTOLICO. HO SMESSO DI ESSERE CATTOLICO PERCHÉ VOLEVO MASTURBARMI …”

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BARBARA CARFAGNA INTERVISTA BRIAN ENO

 

 

 

 

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SARDINE FATTE A MAGLIE – IERI SERA A BOLOGNA SI È PLASTICAMENTE MANIFESTATA UNA SITUAZIONE LOSE-LOSE, SEMPRE LA STESSA CHE STA PORTANDO I COSIDDETTI PROGRESSISTI A RIDUZIONE IN SALSA RISTRETTA - C’ERANO I FACINOROSI PROVOCATORI FUORI DAL PALADOZZA E C’ERANO I PACIFICI, LE SARDINE AMMUCCHIATE IN PIAZZA MAGGIORE. MA SE TI DEVI SOSTITUIRE A QUELLI DELLA TUA PARTE CHE NON LA FANNO, SE PER DIMOSTRARE CHE ESISTI DEVI BOICOTTARE L'ALTRO DA TE, L'AVVERSARIO LEGITTIMO, FORSE QUALCHE PROBLEMA CON LA DEMOCRAZIA CE L'HAI ANCHE TU, CARA SARDINA…

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