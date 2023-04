MATTEO RENZI SARÀ IL NUOVO DIRETTORE DEL “RIFORMISTA”. LO ANNUNCIA IL QUOTIDIANO, DI PROPRIETÀ DI ALFREDO ROMEO, SU TWITTER - IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD SI FA UN MANGANELLO DI CARTA PER COLPIRE I SUOI NEMICI, PER FARE IL CONTROCANTO AL GOVERNO E STRIZZARE L'OCCHIO AGLI SCONTENTI DI FORZA ITALIA (PUNTERA' ANCHE AI FINANZIAMENTI PUBBLICI PER L'EDITORIA, TRASFORMANDO "IL RIFORMISTA" IN ORGANO DI PARTITO?) - MATTEONZO STARA' UN ANNO SOTT'ACQUA, DIETRO IL PARAVENTO DEL QUOTIDIANO, E POI TORNERA' A GALLA PER LE EUROPEE - SANSONETTI ANDRÀ A DIRIGERE LA "NUOVA" "UNITÀ"