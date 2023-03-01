FLASH! TEOREMA DI PITAGORA (PAOLA) – L’ATTRICE, CHE HA INTERPRETATO LUCIA MONDELLA NE I PROMESSI SPOSI, ALL’ATTACCO SUI SOCIAL: “MENO MALE CHE CI SONO I SOTTOTITOLI. LE FICTION CON ATTORI GRADEVOLI CHE NON HANNO IL MINIMO SPESSORE VOCALE, MONOCORDI E SUSSURRATI, NON  SI REGGONO PIÙ. STUDIATE DIZIONE.

-

Condividi questo articolo


pitagora 19 pitagora 19 pitagora 18 pitagora 18 paola pitagora 5 paola pitagora 5 paola pitagora paola pitagora paola pitagora 3 paola pitagora 3 PAOLA PITAGORA PAOLA PITAGORA

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

CAFONALINO DEL "PANORAMA" – ALLA LUISS DI ROMA, ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI STEFANO BRUSADELLI SULLA STORIA DEL SETTIMANALE “PANORAMA”, GIULIANO AMATO AFFILA GLI ARTIGLI SULLO STATO DELL'EDITORIA: “VEDO IN ITALIA GIORNALI CHE CON FEROCIA AMBISCONO ALLA POLARIZZAZIONE DELL’OPINIONE PUBBLICA…” – OLTRE A "JOHNNY" RIOTTA E PAOLA SEVERINO, AVVISTATI ALESSANDRO PANSA, ANTONIO MASTRAPASQUA, L'ENCICLOPEDICO FILIPPO CECCARELLI, PASQUALE CHESSA E UN SORNIONE ENRCO VANZINA… – FOTO BY DI BACCO

viaggi

salute