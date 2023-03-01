pitagora 19 pitagora 18 paola pitagora 5 paola pitagora paola pitagora 3 PAOLA PITAGORA
FLASH! TEOREMA DI PITAGORA (PAOLA) – L’ATTRICE, CHE HA INTERPRETATO LUCIA MONDELLA NE I PROMESSI SPOSI, ALL’ATTACCO SUI SOCIAL: “MENO MALE CHE CI SONO I SOTTOTITOLI. LE FICTION CON ATTORI GRADEVOLI CHE NON HANNO IL MINIMO SPESSORE VOCALE, MONOCORDI E SUSSURRATI, NON SI REGGONO PIÙ. STUDIATE DIZIONE.-
CAFONALINO DEL "PANORAMA" – ALLA LUISS DI ROMA, ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI STEFANO BRUSADELLI SULLA STORIA DEL SETTIMANALE “PANORAMA”, GIULIANO AMATO AFFILA GLI ARTIGLI SULLO STATO DELL'EDITORIA: “VEDO IN ITALIA GIORNALI CHE CON FEROCIA AMBISCONO ALLA POLARIZZAZIONE DELL’OPINIONE PUBBLICA…” – OLTRE A "JOHNNY" RIOTTA E PAOLA SEVERINO, AVVISTATI ALESSANDRO PANSA, ANTONIO MASTRAPASQUA, L'ENCICLOPEDICO FILIPPO CECCARELLI, PASQUALE CHESSA E UN SORNIONE ENRCO VANZINA… – FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%