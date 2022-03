21 mar 2022 10:24

FLASH! TI SERVE UN ARTICOLO SUL CORRIERE.IT PER LANCIARE UN PROGRAMMA TV? BASTA PAGARE. SUL SITO DEL QUOTIDIANO DI VIA SOLFERINO È APPARSO UN PEZZO LANCIO DEDICATO AL DOCUMENTARIO DI PALOMAR "DENISE", IN ONDA SUL NOVE E DEDICATO ALLA PIPITONE SCOMAPARSA NEL 2004. IN ALTO L'AVVISO: "CONTENUTO SPONSORIZZATO A CURA DI DISCOVERY", TRADOTTO A PAGAMENTO. COME L'AVRA' PRESA LA REDAZIONE SPETTACOLI?