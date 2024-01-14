VIRGINIA RAFFAELE IMITA BIANCA BERLINGUER
https://video.corriere.it/spettacoli/virginia-raffaele-diventa-bianca-berlinguer-irresistibile-imitazione/100af420-b1f7-11ee-9299-5cd622bffa26
FLASH - TOP DELL’IMITAZIONE DI VIRGINIA RAFFAELE NEI PANNI DI UNA BIANCA BERLINGUER RETEQUATTRISTA DAL PIGLIO AUTORITARIO E SCOMPOSTO: “DOVETE METTERCI PIÙ BRIO, PIÙ RITMO. SE VOLEVO FARE LA VECCHIA DE SINISTRA ANNAVO A LA7...” (DA “LA REPUBBLICA”) - VIDEO!-
VIRGINIA RAFFAELE IMITA BIANCA BERLINGUER
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BERLUSCONI, MEJO DI FREUD, QUANDO SCRISSE: “GIORGIA MELONI. SUPPONENTE, PREPOTENTE, ARROGANTE. È UNA CON CUI NON SI PUÒ ANDARE D’ACCORDO'' - ADESSO “IO BULLA DA SOLA” LA CONOSCE BENE ANCHE TAJANI: SUI CANDIDATI REGIONALI, FACCIAMO UN ACCORDO, HA PIGOLATO, INUTILMENTE - GIA' NERVOSETTO PER L’AFFAIRE VERDINI, SALVINI LE STA INVENTANDO TUTTE PER USCIRE DALL’ANGOLO DELL'IRRILEVANZA, INNESCANDO LO SCONTRO SU QUALSIASI QUESTIONE, TANTO SA BENISSIMO CHE L’UNDERDOG NON SI PUÒ PERMETTERE, CON LE EUROPEE E LA PRESIDENZA DEL G7, DI TORNARE AL VOTO PER CANCELLARE LEGA E FORZA ITALIA DAL PARLAMENTO - SE IN CASA FUNZIONA “IO SO’ GIORGIA E VOI NON SIETE UN CAZZO”, IN EUROPA VOLANO STRACCI BAGNATI. IN ATTESA DI RICEVERE UNA PORTA IN FACCIA SULLA GIUSTIZIA, DOMANI TOCCA A GIORGETTI STRISCIARE ALLA RIUNIONE DELL’ECOFIN SUL MES - MARTEDÌ, SEDUTA PLENARIA DEL PARLAMENTO EUROPEO PER CENSURARE IL RIGURGITO NEO-FASCISTA VISTO IN AZIONE AD ACCA LARENTIA. POTREBBE PRODURRE UN MONITO PER MELONI, ANCHE PERCHÉ NON HA CONDANNATO L’INVERECONDA ADUNATA DI CAMERATI...
FLASH! - FATE ENTRARE I CLOWN! SI SONO VISTI A CENA MATTEONZO RENZI E DARIO FRANCESCHINI, COLUI CHE SI INVENTO' ELLY SCHLEIN PENSANDO DI POTER FARE IL SOLITO BURATTINAIO, INVECE LA MULTI-GENDER SI E' RIVELATA INDOMABILE - SU-DARIO INTENDE ANDARE IN SOCCORSO A RENZI A CACCIA DEL 4% ALLE EUROPEE RACCOGLIENDO GRUPPI SCIOLTI EX PD, PER TROVARSELO POI ALLEATO: SA BENE CHE IL "SENATORE SEMPLICE DI RIAD" E' L'UNICO CHE PUO' FAR SALTARE IL GOVERNO MELONI (VEDI GLI ATTACCHI VELENOSI SUL FAR WEST DI DELMASTRO-POZZOLO)...
DAGOREPORT – LE MALELINGUE SOSTENGONO CHE FABRIZIO PALENZONA, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CRT, ABBIA “SVACCANZATO” NELL’ISOLA CARAIBICA DI CANOUAN, NELL’ARCIPELAGO DELLE GRENADINE, IN UN VILLONE DI PROPRIETÀ DEL “GENIO” ANDREA PIGNATARO – PIGNATARO, CON LA SUA “ION”, HA MESSO LE MANI SU PRELIOS, DI CUI “FURBIZIO” È PRESIDENTE. UN’OPERAZIONE DA 1,35 MILIARDI, CHE IL GOVERNO MELONI (SU INPUT DI FAZZOLARI) HA STOPPATO PER VALUTARE IL GOLDEN POWER. COME MAI TUTTO QUESTO SCETTICISMO NEL “MAGO DELLA FINANZA” PIGNATARO?
DAGONEWS – I SOGNI INFRANTI DI MANFRED WEBER: COME NEL 2019, DOVRÀ RINUNCIARE ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE EUROPEA - IL PPE HA DECISO DI RICANDIDARE URSULA VON DER LEYEN – COME "PREMIO DI CONSOLAZIONE", L’AMBIZIOSO WEBER SOGNA DI DIVENTARE CANCELLIERE IN GERMANIA (SOGNA, RAGAZZO, SOGNA): UN PROGETTO PRATICAMENTE IRREALIZZABILE PERCHÉ PREVEDE IL PASSO INDIETRO DI SCHOLZ E UN CAMBIO DI MAGGIORANZA A BERLINO...
DAGOREPORT - PASSATO NATALE, ECCO SUBITO APPARECCHIATO UN ANTIPATICO UOVO FIRMATO GIANLUCA ANTIPASQUA: MELONI E FAZZOLARI FARANNO FELICE CALTAGIRONE COL DDL CAPITALI NEL 2025, MA FANNO SUBITO INCAZZARE GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI: PAROLA DI INSTITUTIONAL SHAREHOLDER SERVICES, LA SOCIETÀ DI CONSULENZA NUMERO UNO AL MONDO SUL VOTO NELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ QUOTATE (DI CUI ANTIPASQUA È CAPO DELLA RICERCA SULLE AZIENDE DELL’EUROPA DEL SUD…)